https://arabic.sputniknews.com/20220623/وكالة-نحو-17-ألفا-من-الحجاج-الإيرانيين-يصلون-السعودية-1064076824.html

وكالة: نحو 17 ألفا من الحجاج الإيرانيين يصلون السعودية

وكالة: نحو 17 ألفا من الحجاج الإيرانيين يصلون السعودية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، وصول نحو 17 ألفا من الحجاج الإيرانيين لغاية الآن إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T07:31+0000

2022-06-23T07:31+0000

2022-06-23T07:31+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

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وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة الحج والزيارة الإيرانية، وحيد إسكندري: "حتى الآن، دخل 16765 مواطنا إيرانيا إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج"، مضيفا: "كما وصل 1889 شخصا من الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين الموفدين إلى المملكة العربية السعودية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأكد إسكندري أنه "حسب الإحصائيات والمعلومات المتوفرة فإن هذا العدد من الحجاج وكوادر الخدمة قد دخلوا السعودية في إطار 74 رحلة"، متابعا: "بالإجمال دخل الحجاج وكوادر الخدمة المدينة المنورة بـ 50 رحلة والباقي دخلوا عبر مطار جدة".وكان رئیس منظمة الحج والزیارة الإيرانية صادق حسیني، التقى الثلاثاء الماضي، بوزیر الحج والعمرة السعودي توفیق بن فوزان الربیعة في المملكة العربية السعودية.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أوضح حسيني لوزير الحج السعودي خلال اللقاء، إن أكثر من 1.2 مليون زائر إيراني يترقبون دورهم لأداء فريضة الحج، داعیا لزيادة حصة الرعايا الإيرانيين خلال مناسك الحج هذا العام.وحث حسيني الوزير السعودي على العمل المشترك بهدف إزالة العراقيل أمام استئناف رحلات العمرة المفردة بالنسبة للزوار الإيرانيين.وانتقد المسؤول الإيراني زيادة أسعار رسوم الحج، مناشدا المسؤولين السعوديين التعاون من أجل تقليل الضغوط عن الحجاج في هذا الشأن.من جانبه، قال وزير الحج السعودي: "إن الجهات المعنية في السعودية ستدرس اقتراح زیادة حصة الزوار الإيرانيين، في ظل عدم استخدام بعض الدول لحصتها هذا العام".أما بخصوص زيادة رسوم الخدمات المتعلقة بالحج، فقد أرجع الربيعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، كما تطرق الجانبان إلى سوء الفهم السياسي بين إيران والسعودية ومحادثات البلدين لحل المشاكل العالقة، وأعربا عن أملهم في أن تتضافر دبلوماسية الحج والدبلوماسية السياسية لتحقيق ذلك.يذكر أنه من المقرر أن يؤدي هذا العام 39600 حاج إيراني مناسك الحج وقد بدأت عملية تفويج الحجاج الإيرانيين إلى من يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر نقلهم إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة حتى الرابع من يوليو/تموز المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-منظمة-الحج-الإيراني-يلتقي-وزير-الحج-السعودي-1063998999.html

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