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https://arabic.sputniknews.com/20220623/-تركيا-تشير-لتفاهم-حول-إنشاء-مركز-لمراقبة-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1064121932.html
تركيا تشير لتفاهم حول إنشاء مركز لمراقبة تصدير الحبوب من أوكرانيا
تركيا تشير لتفاهم حول إنشاء مركز لمراقبة تصدير الحبوب من أوكرانيا
أشار وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى وجود تفاهم حول إقامة مركز في إسطنبول لمراقبة تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر ممر آمن. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T17:25+0000
2022-06-23T17:25+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، اليوم الخميس، حسبما نقلت عنه صحيفة "خبر ترك" التركية، إن "هناك تفاهما عاما بشأن إقامة مركز مراقبة في إسطنبول من أجل الممر الآمن لتصدير الحبوب".وأضاف آكار، إن "تركيا تولت دورا تسهيليا وجميع الأطراف تثق بنا".وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين خلال محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن تركيا تواصل المحادثات مع موسكو وكييف لإنشاء ممر آمن لنقل الحبوب عبر البحر الأسود.وبحسب صحيفة "ستار"، فخلال المحادثات التي سلطت الضوء على الدور الرئيسي لتركيا في الناتو، تم التعبير عن آراء حول المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والتطورات في أوكرانيا، ومكافحة الإرهاب، وأزمة الغذاء، وغيرها من القضايا الأمنية التي ستتم مناقشتها في قمة مدريد.وخلال المفاوضات تمت الإشارة إلى أن الحلفاء يجب أن يكونوا في وئام تام ووحدة وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية المشتركة، وذكر أنه يجب على السويد وفنلندا تلبية متطلبات تركيا وتوقعاتها في مكافحة الإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/تركيا-تعلن-بدء-رفع-التمثيل-الدبلوماسي-مع-إسرائيل-لمستوى-السفراء-1064103297.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

تركيا تشير لتفاهم حول إنشاء مركز لمراقبة تصدير الحبوب من أوكرانيا

17:25 GMT 23.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أشار وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى وجود تفاهم حول إقامة مركز في إسطنبول لمراقبة تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر ممر آمن.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، اليوم الخميس، حسبما نقلت عنه صحيفة "خبر ترك" التركية، إن "هناك تفاهما عاما بشأن إقامة مركز مراقبة في إسطنبول من أجل الممر الآمن لتصدير الحبوب".
وأضاف آكار، إن "تركيا تولت دورا تسهيليا وجميع الأطراف تثق بنا".
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين خلال محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن تركيا تواصل المحادثات مع موسكو وكييف لإنشاء ممر آمن لنقل الحبوب عبر البحر الأسود.
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13:51 GMT
وبحسب صحيفة "ستار"، فخلال المحادثات التي سلطت الضوء على الدور الرئيسي لتركيا في الناتو، تم التعبير عن آراء حول المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والتطورات في أوكرانيا، ومكافحة الإرهاب، وأزمة الغذاء، وغيرها من القضايا الأمنية التي ستتم مناقشتها في قمة مدريد.
وخلال المفاوضات تمت الإشارة إلى أن الحلفاء يجب أن يكونوا في وئام تام ووحدة وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية المشتركة، وذكر أنه يجب على السويد وفنلندا تلبية متطلبات تركيا وتوقعاتها في مكافحة الإرهاب.
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