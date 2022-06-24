https://arabic.sputniknews.com/20220624/أوروبا-تقرر-ما-يرضي-أمريكا-1064142887.html
أوروبا تقرر ما يرضي أمريكا
أوروبا تقرر ما يرضي أمريكا
قرر قادة الاتحاد الأوروبي منح صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي لبلدين جديدين هما أوكرانيا ومولدافيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T08:53+0000
2022-06-24T08:53+0000
2022-06-24T08:53+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048356661_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_3b1bd0dac96e5fb2910dbcbf2236c155.jpg
وقال الخبير الروسي ألكسندر تيخانسكي، أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية، في حديثه لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على قرار القمة الأوروبية، إن ما قرره قادة الاتحاد الأوروبي لا يمهد لانضمام فوري إلى الاتحاد الأوروبي بدليل أن تركيا حصلت على الصفة نفسها قبل 50 عاما، ولكنها لم تحصل على العضوية حتى الآن.والأغلب ظنا أن الهدف مما قرره قادةالاتحاد الأوروبي بخصوص جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين، إرضاء واشنطن التي ترى أن من الضروري أن ينضوي جيران روسيا تحت لواء العداء لها. ومن أجل ذلك يجب إعطاء حوافز لهم ولو في صورة إشارات كاذبة كتلك التي أعطوها لأوكرانيا ومولدافيا.وأشار البروفيسور تيخانسكي إلى أن أوروبا كانت قد قدمت حوافز من هذا النوع إلى جمهوريات البلطيق. ونوه إلى أن الهدف من قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن البلدان المجاورة لروسيا إشراكها في الحملات المعادية لروسيا لإرضاء أمريكا ولو كانت الخطوات التي تُقدم عليها أوروبا تلحق ضررا بها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1048356661_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e67947be929126bea64c39edf95a85c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أوروبا تقرر ما يرضي أمريكا
تابعنا عبر
قرر قادة الاتحاد الأوروبي منح صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي لبلدين جديدين هما أوكرانيا ومولدافيا.
وقال
الخبير الروسي ألكسندر تيخانسكي، أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية، في حديثه لـ"سبوتنيك"، تعقيبا على قرار القمة الأوروبية، إن ما قرره قادة الاتحاد الأوروبي لا يمهد لانضمام فوري إلى الاتحاد الأوروبي بدليل أن تركيا حصلت على الصفة نفسها قبل 50 عاما، ولكنها لم تحصل على العضوية حتى الآن.
والأغلب ظنا أن الهدف مما قرره قادة
الاتحاد الأوروبي بخصوص جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين، إرضاء واشنطن التي ترى أن من الضروري أن ينضوي جيران روسيا تحت لواء العداء لها. ومن أجل ذلك يجب إعطاء حوافز لهم ولو في صورة إشارات كاذبة كتلك التي أعطوها لأوكرانيا ومولدافيا.
وأشار البروفيسور تيخانسكي إلى أن أوروبا كانت قد قدمت حوافز من هذا النوع إلى جمهوريات البلطيق. ونوه إلى أن الهدف من قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن البلدان المجاورة لروسيا إشراكها في الحملات المعادية لروسيا لإرضاء أمريكا ولو كانت الخطوات التي تُقدم عليها أوروبا تلحق ضررا بها.