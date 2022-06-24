https://arabic.sputniknews.com/20220624/أوكرانيا-مشروع-قانون-لتشريع-حظر-مغادرة-الرجال-من-البلاد-أثناء-الأحكام-العرفية-1064153276.html
أوكرانيا... مشروع قانون لتشريع حظر مغادرة الرجال من البلاد أثناء الأحكام العرفية
أوكرانيا... مشروع قانون لتشريع حظر مغادرة الرجال من البلاد أثناء الأحكام العرفية
قدمت السلطات الأوكرانية مشروع قانون يمنع الرجال من السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية إلى البرلمان للنظر فيه. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:17+0000
2022-06-24T12:17+0000
2022-06-24T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العالم
الأحكام العرفية
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وجاء في نص مشروع القرار، الذي نشر على موقع البرلمان الأوكراني: "يُحظر على مواطني أوكرانيا الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا السفر خارج حدود أوكرانيا أثناء الأحكام العرفية في أوكرانيا".وأعلن البرلمان الأوكراني، في وقت سابق، عن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن البرلمان الأوكراني صوت بالأغلبية على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى 23 أغسطس/ آب المقبل.وتم تسجيل مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار، والتعبئة في أوكرانيا في البرلمان الأوكراني.مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
https://arabic.sputniknews.com/20220522/البرلمان-الأوكراني-يمدد-الأحكام-العرفية-والتعبئة-العامة-في-البلاد-1062545096.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العالم, الأحكام العرفية
أوكرانيا... مشروع قانون لتشريع حظر مغادرة الرجال من البلاد أثناء الأحكام العرفية
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قدمت السلطات الأوكرانية مشروع قانون يمنع الرجال من السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية إلى البرلمان للنظر فيه.
وجاء في نص مشروع القرار، الذي نشر على موقع البرلمان الأوكراني: "يُحظر على مواطني أوكرانيا الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا السفر خارج حدود أوكرانيا أثناء الأحكام العرفية في أوكرانيا".
وأعلن البرلمان الأوكراني، في وقت سابق، عن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن البرلمان الأوكراني صوت بالأغلبية على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى 23 أغسطس/ آب المقبل.
وتم تسجيل
مشاريع القوانين الخاصة بتمديد الأحكام العرفية بعد 24 مايو/أيار، والتعبئة في أوكرانيا في البرلمان الأوكراني.
مع بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تطبيق الأحكام العرفية. تنتهي المدة في 24 مايو.
وبدأت روسيا
عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهدف من العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".