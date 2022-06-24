https://arabic.sputniknews.com/20220624/أول-أفواج-الحجاج-المصريين-يغادر-اليوم-من-مطار-القاهرة-1064145153.html
أول أفواج الحجاج المصريين يغادر اليوم من مطار القاهرة
أول أفواج الحجاج المصريين يغادر اليوم من مطار القاهرة
يغادر أول أفواج الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:42+0000
2022-06-24T09:42+0000
2022-06-24T09:42+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102001/69/1020016925_0:155:3000:1843_1920x0_80_0_0_34ea769682c597fb0ee315b383164a17.jpg
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "مصراوي" عن مصادر بالمطار، أكدت أن انطلاق أول الأفواج سيكون اليوم الجمعة، على رحلات مصر للطيران، مشيرين إلى أن الصالة الموسمية لمطار القاهرة ستشهد يوميا وعلى مدار الـ24 ساعة 8 رحلات لنقل الحجاج.وأوضحت المصادر أن هناك فرقا تم تكوينها من أجل "استقبال الحجاج، والمساعدة في إنهاء إجراءات سفرهم على مختلف الرحلات".من جانبه أكد رئيس شركة مصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، أن "أولى رحلات الجسر الجوي تبدأ بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة، بإجمالي 1900 حاجا من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السعودية-تحذر-من-التحايل-في-إجراءات-حماية-سكن-الحجاج-1063876749.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102001/69/1020016925_168:0:2832:1998_1920x0_80_0_0_ffc2b7092168b27579cfb551c3e4a295.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الحج والعمرة السعودية, أخبار مصر الآن
أول أفواج الحجاج المصريين يغادر اليوم من مطار القاهرة
تابعنا عبر
يغادر أول أفواج الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولي.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "مصراوي"
عن مصادر بالمطار، أكدت أن انطلاق أول الأفواج سيكون اليوم الجمعة، على رحلات مصر للطيران، مشيرين إلى أن الصالة الموسمية لمطار القاهرة ستشهد يوميا وعلى مدار الـ24 ساعة 8 رحلات لنقل الحجاج.
وأوضحت المصادر أن هناك فرقا تم تكوينها من أجل "استقبال الحجاج، والمساعدة في إنهاء إجراءات سفرهم على مختلف الرحلات".
من جانبه أكد رئيس شركة مصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، أن "أولى رحلات الجسر
الجوي تبدأ بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة، بإجمالي 1900 حاجا من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية".