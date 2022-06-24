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أول أفواج الحجاج المصريين يغادر اليوم من مطار القاهرة
أول أفواج الحجاج المصريين يغادر اليوم من مطار القاهرة
يغادر أول أفواج الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:42+0000
2022-06-24T09:42+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
أخبار مصر الآن
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "مصراوي" عن مصادر بالمطار، أكدت أن انطلاق أول الأفواج سيكون اليوم الجمعة، على رحلات مصر للطيران، مشيرين إلى أن الصالة الموسمية لمطار القاهرة ستشهد يوميا وعلى مدار الـ24 ساعة 8 رحلات لنقل الحجاج.وأوضحت المصادر أن هناك فرقا تم تكوينها من أجل "استقبال الحجاج، والمساعدة في إنهاء إجراءات سفرهم على مختلف الرحلات".من جانبه أكد رئيس شركة مصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، أن "أولى رحلات الجسر الجوي تبدأ بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة، بإجمالي 1900 حاجا من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السعودية-تحذر-من-التحايل-في-إجراءات-حماية-سكن-الحجاج-1063876749.html
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وزارة الحج والعمرة السعودية, أخبار مصر الآن

أول أفواج الحجاج المصريين يغادر اليوم من مطار القاهرة

09:42 GMT 24.06.2022
© Sputnik . ahmed مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . ahmed
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يغادر أول أفواج الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، من مطار القاهرة الدولي.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع "مصراوي" عن مصادر بالمطار، أكدت أن انطلاق أول الأفواج سيكون اليوم الجمعة، على رحلات مصر للطيران، مشيرين إلى أن الصالة الموسمية لمطار القاهرة ستشهد يوميا وعلى مدار الـ24 ساعة 8 رحلات لنقل الحجاج.
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وأوضحت المصادر أن هناك فرقا تم تكوينها من أجل "استقبال الحجاج، والمساعدة في إنهاء إجراءات سفرهم على مختلف الرحلات".
من جانبه أكد رئيس شركة مصر للطيران، الطيار عمرو أبو العينين، أن "أولى رحلات الجسر الجوي تبدأ بواقع 6 رحلات إلى المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة، بإجمالي 1900 حاجا من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية".
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