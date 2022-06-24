https://arabic.sputniknews.com/20220624/إصابة-عدة-أشخاص-في-تحطم-طائرة-بالقرب-من-مدينة-ريازان-الروسية--1064130463.html
إصابة عدة أشخاص في تحطم طائرة بالقرب من مدينة ريازان الروسية
إصابة عدة أشخاص في تحطم طائرة بالقرب من مدينة ريازان الروسية
قال متحدث باسم مستشفى مدينة ريازان الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن طائرة تحطمت بالقرب من المدينة، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T02:02+0000
2022-06-24T02:02+0000
2022-06-24T02:11+0000
روسيا
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ياروسلافل، روسيا - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم المستشفى لـ"لسبوتنيك": "لدينا شخص مصاب واحد فقط، والآخرون في المستشفى السريري الإقليمي"، دون تحديد العدد الدقيق للمصابين.ومن غير المعروف أيضا ما إذا كان تحطم الطائرة قد أدى إلى أي وفيات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إصابة عدة أشخاص في تحطم طائرة بالقرب من مدينة ريازان الروسية
02:02 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 02:11 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
قال متحدث باسم مستشفى مدينة ريازان الروسية، صباح اليوم الجمعة، إن طائرة تحطمت بالقرب من المدينة، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.
ياروسلافل، روسيا - سبوتنيك
. وقال المتحدث الرسمي باسم المستشفى لـ"لسبوتنيك": "لدينا شخص مصاب واحد فقط، والآخرون في المستشفى السريري الإقليمي"، دون تحديد العدد الدقيق للمصابين.
ومن غير المعروف أيضا ما إذا كان تحطم الطائرة قد أدى إلى أي وفيات.