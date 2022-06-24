إصابة 130 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... صور
19:58 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 20:10 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أصيب 130 فلسطينياً، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، جاء ذلك، خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة، واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في بلدات بيت دَجن، وبيتا، وقريوت، قضاء مدينة نابلس، وكفر قدّوم شرقي قلقيلية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها تعاملت مع 130 إصابة، بينها 9 بالرصاص المعدني، ومسعف متطوع أُصيب بقنبلة غاز في الوجه، وإصابة 6 مواطنين جراء السقوط، و115 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال يوسف كراجة عضو مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح لوكالة "سبوتنيك" إن "الحملة المسعورة التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، تأتي في إطار مصادرة مزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، وعلى جماهير الشعب الفلسطيني أن تهب عند كل نقاط التماس للدفاع عن أراضينا، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولة هدم الدولة الفلسطينية".
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي قرية قريوت جنوب نابلس خرجت مسيرة حاشدة نحو الأراضي المصادرة، وقمع الجيش الإسرائيلي المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، وأصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المغلف وحالات اختناق.
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال المواطن صابر الراتب لـ"سبوتنيك": "حاولت جاهداً أن أصل إلى أرضي لكن الجيش الإسرائيلي منعني، ومنع أهالي القرية من الوصول إلى أراضيهم لقطف الثمار، أو حتى الوصول إلى نبع الماء، والمستوطنون استولوا على أراضينا وعلى نبع المياه، وليس أمامنا خيار سوى نهج المقاومة الشعبية لاستعادة الأراضي التي تشكل مصدر رزق لنا".
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم، وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و146 مستوطنة و142 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.