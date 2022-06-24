https://arabic.sputniknews.com/20220624/إصابة-130-فلسطينيا-إثر-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-الغربية-صور-1064170951.html

إصابة 130 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... صور

إصابة 130 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... صور

أصيب 130 فلسطينياً، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، جاء ذلك، خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة،... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T19:58+0000

2022-06-24T19:58+0000

2022-06-24T20:10+0000

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها تعاملت مع 130 إصابة، بينها 9 بالرصاص المعدني، ومسعف متطوع أُصيب بقنبلة غاز في الوجه، وإصابة 6 مواطنين جراء السقوط، و115 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".وقال يوسف كراجة عضو مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح لوكالة "سبوتنيك" إن "الحملة المسعورة التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون على الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، تأتي في إطار مصادرة مزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، وعلى جماهير الشعب الفلسطيني أن تهب عند كل نقاط التماس للدفاع عن أراضينا، لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولة هدم الدولة الفلسطينية".وفي قرية قريوت جنوب نابلس خرجت مسيرة حاشدة نحو الأراضي المصادرة، وقمع الجيش الإسرائيلي المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز، وأصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المغلف وحالات اختناق.وقال المواطن صابر الراتب لـ"سبوتنيك": "حاولت جاهداً أن أصل إلى أرضي لكن الجيش الإسرائيلي منعني، ومنع أهالي القرية من الوصول إلى أراضيهم لقطف الثمار، أو حتى الوصول إلى نبع الماء، والمستوطنون استولوا على أراضينا وعلى نبع المياه، وليس أمامنا خيار سوى نهج المقاومة الشعبية لاستعادة الأراضي التي تشكل مصدر رزق لنا".وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم، وتفيد بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، بوجود نحو 666 ألف مستوطن و146 مستوطنة و142 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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