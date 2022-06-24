https://arabic.sputniknews.com/20220624/إصابة-131-فلسطينيا-خلال-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-1064167239.html

إصابة 131 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

إصابة 131 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

اندلعت مواجهات، مساء اليوم الجمعة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T16:35+0000

2022-06-24T16:35+0000

2022-06-24T16:35+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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رام الله- سبوتنيك. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمه تعاملت مع 131 إصابة خلال مواجهات في عدة بلدات، في مدينة نابلس وفي كفر قدوم شرق قلقيلية.وأشار إلى أن الطواقم تعاملت مع 83 إصابة في بيت دجن وبيتا وبورين وقريوت في منطقة نابلس، بالإضافة إلى 48 إصابة في كفر قدوم.يذكر أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين كانوا قد اقتحموا المسجد الأقصى، أمس الخميس، تحت حماية مشددة من قوات الأمن الإسرائيلي.وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية إن اقتحام الأقصى جاء من ناحية باب المغاربة، وتقدم الاقتحام المتطرف يهودا غليك، الذي قدم شروحات توراتية للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى.وهاجم حاخام إسرائيل الأكبر، إسحاق يوسف، يوم الأحد الماضي، عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، واصفا إياه بـ"الأحمق".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الحاخام السفاردي الأكبر لإسرائيل، إسحاق يوسف، أن عضو الكنيست، بن غفير "أهبل ويثير الفتن ويخالف أوامر كبار الحاخامات باقتحامه المسجد الأقصى".وانتقد إسحاق يوسف اقتحامات عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، بشكل مستمر، بدعوى أن هذا الأمر يثير عاصفة هوجاء، قائلا: "يا له من تجديف على كل رجال إسرائيل الحقيقيين. فكر في الأمر أيها الأحمق".

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