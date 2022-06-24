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https://arabic.sputniknews.com/20220624/إعلام-طائرات-زالا-الروسية-أصبحت-كابوسا-للمدفعية-الأوكرانية-1064133972.html
إعلام: طائرات "زالا" الروسية أصبحت كابوسا للمدفعية الأوكرانية
إعلام: طائرات "زالا" الروسية أصبحت كابوسا للمدفعية الأوكرانية
غيرت الطائرات المسيرة "زالا" العسكرية الروسية بشكل جذري أساليب القتال ضد الجيش الأوكراني في إطار العملية الخاصة، وفقًا لتقرير موقع "أرمي ريكوغنيتشين". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T07:00+0000
2022-06-24T07:00+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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الآن تستخدم القوات المسلحة الروسية الأسلحة الحديثة بنشاط لتنفيذ مهام قتالية في أوكرانيا. كان أحد هذه الحلول هو استخدام الطائرات المسيرة لتعديل عمل أطقم المدفعية.في السابق، استخدم الجيش الروسي المراقبين لتوجيه المدافع، لكن طائرات "زالا" المسيرة تجعل من الممكن تبسيط عملية البحث عن أهداف القوات الأوكرانية وضربها.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

إعلام: طائرات "زالا" الروسية أصبحت كابوسا للمدفعية الأوكرانية

07:00 GMT 24.06.2022
© Photo / Press Service of Kalashnikov Concernطائرة بدون طيار من طراز "زالا"
طائرة بدون طيار من طراز زالا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Photo / Press Service of Kalashnikov Concern
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غيرت الطائرات المسيرة "زالا" العسكرية الروسية بشكل جذري أساليب القتال ضد الجيش الأوكراني في إطار العملية الخاصة، وفقًا لتقرير موقع "أرمي ريكوغنيتشين".
الآن تستخدم القوات المسلحة الروسية الأسلحة الحديثة بنشاط لتنفيذ مهام قتالية في أوكرانيا. كان أحد هذه الحلول هو استخدام الطائرات المسيرة لتعديل عمل أطقم المدفعية.

تستخدم وحدات المدفعية التابعة للجيش الروسي طائرات زالا المسيرة لأداء مهام الاستطلاع وتحسين دقة إطلاق النار: يمكن للطائرة المسيرة اكتشاف بطارية مدافع هاوتزر M777 عيار 155 ملم للجيش الأوكراني، ومن ثم يتم ضربها بدقة".

في السابق، استخدم الجيش الروسي المراقبين لتوجيه المدافع، لكن طائرات "زالا" المسيرة تجعل من الممكن تبسيط عملية البحث عن أهداف القوات الأوكرانية وضربها.
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Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:08 GMT
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