https://arabic.sputniknews.com/20220624/افتتاح-فرع-جديد-لبنك-سوريا-الدولي-الإسلامي-في-حلب-1064158257.html
افتتاح فرع جديد لبنك سوريا الدولي الإسلامي في حلب
افتتاح فرع جديد لبنك سوريا الدولي الإسلامي في حلب
افتتح محمد عصام هزيمة حاكم مصرف سوريا المركزي فرعاً جديداً لبنك سوريا الدولي الإسلامي في فندق شيراتون حلب الذي يعد الفرع الخامس للبنك في مدينة حلب والفرع 31... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:10+0000
2022-06-24T13:10+0000
2022-06-24T13:11+0000
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اقتصاد
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وتم الافتتاح، يوم الخميس 23/6/2022، بحضور السيد حسين دياب محافظ حلب والسيد محمد ربيع نبهان عضو قيادة فرع الحزب في حلب وحشد من الفعاليات الاقتصادية الرسمية والصحافة والإعلام.وبحسب بيان البنك على موقع فيسبوك: "أكد تيسير الزعبي رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي أن البنك يعمل وفقا لخطة طموحة متكاملة للتطوير والتحديث والتوسع لتقديم تجربة مصرفية متميزة، ترضي المتعاملين مع البنك بالشكل الأمثل".وتوجّه رئيس مجلس الإدارة بالشكر لجميع الحضور والمشاركين بالافتتاح وكل من أسهم بافتتاح هذا الفرع أفراداً ومؤسسات، مشيراً إلى أنه الفرع الثالث الذي يفتتحه البنك خلال العام الجاري بعد افتتاح فرع الميدان وفرع مجمع يلبغا في مدينة دمشق. واعتبر هذا التوسع في شبكة الفروع نجاح وإنجاز يضاف إلى إنجازات البنك وتحقيقاً لرؤية الانتشار والتوسع بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتقديم الخدمات المصرفية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التي تتماشى مع الحياة العصرية ويحقق الشمول المالي.من جهته عبّر بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك عن فخره وسعادته بافتتاح فرع جديد للبنك في منطقة حيوية في مدينة حلب ليضاف إلى شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات القطر، في إطار سعي البنك الدائم نحو تقديم أفضل خدمات ومنتجات مصرفية شاملة للأفراد والشركات.
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أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
افتتاح فرع جديد لبنك سوريا الدولي الإسلامي في حلب
13:10 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
افتتح محمد عصام هزيمة حاكم مصرف سوريا المركزي فرعاً جديداً لبنك سوريا الدولي الإسلامي في فندق شيراتون حلب الذي يعد الفرع الخامس للبنك في مدينة حلب والفرع 31 على مستوى القطر.
وتم الافتتاح، يوم الخميس 23/6/2022، بحضور السيد حسين دياب محافظ حلب والسيد محمد ربيع نبهان عضو قيادة فرع الحزب في حلب وحشد من الفعاليات الاقتصادية الرسمية والصحافة والإعلام.
وبحسب بيان البنك على موقع فيسبوك: "أكد تيسير الزعبي رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي الإسلامي أن البنك يعمل وفقا لخطة طموحة متكاملة للتطوير والتحديث والتوسع لتقديم تجربة مصرفية متميزة، ترضي المتعاملين مع البنك بالشكل الأمثل".
وتوجّه رئيس مجلس الإدارة بالشكر لجميع الحضور والمشاركين بالافتتاح وكل من أسهم بافتتاح هذا الفرع أفراداً ومؤسسات، مشيراً إلى أنه الفرع الثالث الذي يفتتحه البنك خلال العام الجاري بعد افتتاح فرع الميدان وفرع مجمع يلبغا في مدينة دمشق. واعتبر هذا التوسع في شبكة الفروع نجاح وإنجاز يضاف إلى إنجازات البنك وتحقيقاً لرؤية الانتشار والتوسع بتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتقديم الخدمات المصرفية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات التي تتماشى مع الحياة العصرية ويحقق الشمول المالي.
من جهته عبّر بشار الست الرئيس التنفيذي للبنك عن فخره وسعادته بافتتاح فرع جديد للبنك في منطقة حيوية في مدينة حلب ليضاف إلى شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف محافظات القطر، في إطار سعي البنك الدائم نحو تقديم أفضل خدمات ومنتجات مصرفية شاملة للأفراد والشركات.