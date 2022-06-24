https://arabic.sputniknews.com/20220624/الأرصاد-المصرية-توجه-5-نصائح-للمواطنين-بشأن-درجات-الحرارة-1064161365.html
الأرصاد المصرية توجه 5 نصائح للمواطنين بشأن درجات الحرارة
الأرصاد المصرية توجه 5 نصائح للمواطنين بشأن درجات الحرارة
قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، 5 نصائح للمواطنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:57+0000
2022-06-24T13:57+0000
2022-06-24T13:57+0000
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وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح في الأجواء الحارة، حرصا على سلامة المواطنين، لأن البلاد تشهد، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وحثت الهيئة المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا.كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.ويسود على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية طقسا حارا.وقال خبراء في هيئة الأرصاد إن الطقس يصبح معتدلا أثناء الليل على كافة أنحاء البلاد.وذكرت هيئة الأرصاد أن هذه التغيرات الجوية، تتزامن مع بداية الانقلاب الصيفي، الذي بدأ فلكيا يوم الثلاثاء الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-درجات-الحرارة-1064125607.html
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مصر, أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية توجه 5 نصائح للمواطنين بشأن درجات الحرارة
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قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، 5 نصائح للمواطنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.
وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح في الأجواء الحارة، حرصا على سلامة المواطنين، لأن البلاد تشهد، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وحثت الهيئة المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.
كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا.
كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.
ويسود على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة
، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية طقسا حارا.
وقال خبراء في هيئة الأرصاد إن الطقس يصبح معتدلا أثناء الليل على كافة أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد أن هذه التغيرات الجوية، تتزامن مع بداية الانقلاب الصيفي، الذي بدأ فلكيا يوم الثلاثاء الماضي.