عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الأرصاد-المصرية-توجه-5-نصائح-للمواطنين-بشأن-درجات-الحرارة-1064161365.html
الأرصاد المصرية توجه 5 نصائح للمواطنين بشأن درجات الحرارة
الأرصاد المصرية توجه 5 نصائح للمواطنين بشأن درجات الحرارة
قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، 5 نصائح للمواطنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:57+0000
2022-06-24T13:57+0000
مصر
أخبار مصر الآن
درجات الحرارة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/75/1015647576_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_01b2e7915bd848487a62805bd71aeb09.jpg
وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح في الأجواء الحارة، حرصا على سلامة المواطنين، لأن البلاد تشهد، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وحثت الهيئة المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا.كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.ويسود على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية طقسا حارا.وقال خبراء في هيئة الأرصاد إن الطقس يصبح معتدلا أثناء الليل على كافة أنحاء البلاد.وذكرت هيئة الأرصاد أن هذه التغيرات الجوية، تتزامن مع بداية الانقلاب الصيفي، الذي بدأ فلكيا يوم الثلاثاء الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ارتفاع-مفاجئ-في-درجات-الحرارة-1064125607.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/75/1015647576_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6fdb9939013bd4a3b6ed5844b8dd97f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم

الأرصاد المصرية توجه 5 نصائح للمواطنين بشأن درجات الحرارة

13:57 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ القاهرة
نهر النيل ـ القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبرTelegram
قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، 5 نصائح للمواطنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.
وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح في الأجواء الحارة، حرصا على سلامة المواطنين، لأن البلاد تشهد، اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
ميزان حرارة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة
أمس, 19:35 GMT
وحثت الهيئة المواطنين على ضرورة الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل عام على مدار اليوم، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وغطـاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.
كما نصحت بتجنب النزول في ساعات الذروة التي تكون من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا إلا للضرورة، وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصرا.
كما شددت هيئة الأرصاد على عدم التواجد في أماكن مغلقة قليلة التهوية.
ويسود على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية طقسا حارا.
وقال خبراء في هيئة الأرصاد إن الطقس يصبح معتدلا أثناء الليل على كافة أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد أن هذه التغيرات الجوية، تتزامن مع بداية الانقلاب الصيفي، الذي بدأ فلكيا يوم الثلاثاء الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала