عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الأمم-المتحدة-اتصالات-دولية-مستمرة-لمواجهة-أزمة-جوع-غير-مسبوقة-1064163661.html
الأمم المتحدة: اتصالات دولية مستمرة لمواجهة أزمة جوع غير مسبوقة
الأمم المتحدة: اتصالات دولية مستمرة لمواجهة أزمة جوع غير مسبوقة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاتصالات جارية مع تركيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل أزمة الغذاء العالمية "غير... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:44+0000
2022-06-24T14:44+0000
العالم
وزارة الغذاء
منظمة الأمم المتحدة
انطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73769e358f2a61d5db24ba45f16feb52.jpg
وقال غوتيريش في كلمة له عبر الفيديو أمام مؤتمر "متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي"، المنعقد حاليا في برلين: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشاكل، التي كانت تختمر منذ سنوات كاضطراب المناخ وجائحة كورونا والانتعاش (الاقتصادي بين الدول) غير المتكافئ بشدة".وأكد غوتيريش أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل فعال لأزمة الغذاء العالمية من دون إعادة دمج إنتاج الغذاء من أوكرانيا، فضلاً عن الغذاء والأسمدة التي تنتجها روسيا في الأسواق العالمية".وتابع: "على الرغم من الحرب الدائرة، أجريت اتصالات مكثفة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين بشأن هذا الموضوع".وشدد على ضرورة أن "تتمتع الدول النامية بإمكانية الوصول إلى ديون إغاثة فاعلة للحفاظ على اقتصاداتها وازدهار شعوبها، لأنه لا يمكننا قبول الجوع الجماعي والمجاعة في القرن الحادي والعشرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/اسطنبول-تعلن-اجتماع-بين-تركيا-وروسيا-والأمم-المتحدة-وأوكرانيا-حول-مشكلة-الحبوب-الأسبوع-المقبل-1063994049.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af2b9aba35dd2063b63504f46911ed34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, وزارة الغذاء, منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة: اتصالات دولية مستمرة لمواجهة أزمة جوع غير مسبوقة

14:44 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاتصالات جارية مع تركيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل أزمة الغذاء العالمية "غير المسبوقة".
وقال غوتيريش في كلمة له عبر الفيديو أمام مؤتمر "متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي"، المنعقد حاليا في برلين: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشاكل، التي كانت تختمر منذ سنوات كاضطراب المناخ وجائحة كورونا والانتعاش (الاقتصادي بين الدول) غير المتكافئ بشدة".

وأضاف: "مشكلات الوصول إلى الغذاء هذا العام، قد تتحول العام المقبل إلي نقص في الغذاء، ولن يكون أي بلد بمنأى عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهكذا نكبة"، مشيرا إلى أن "ما نواجهه الآن ليس مجرد أزمة غذاء، إنه يتجاوز ذلك، ويتطلب نهجاً منسقاً متعدد الأطراف، وحلولاً متعددة الأبعاد".

وأكد غوتيريش أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل فعال لأزمة الغذاء العالمية من دون إعادة دمج إنتاج الغذاء من أوكرانيا، فضلاً عن الغذاء والأسمدة التي تنتجها روسيا في الأسواق العالمية".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
أنقرة: اجتماع بين تركيا وروسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول "مشكلة الحبوب" الأسبوع المقبل
21 يونيو, 14:22 GMT
وتابع: "على الرغم من الحرب الدائرة، أجريت اتصالات مكثفة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين بشأن هذا الموضوع".
وشدد غوتيريش، على أن "حل أزمة الغذاء في العالم يتطلب حل أزمة الديون، التي تهدد اقتصاديات الدول النامية، التي تواجه التخلف عن السداد".
وشدد على ضرورة أن "تتمتع الدول النامية بإمكانية الوصول إلى ديون إغاثة فاعلة للحفاظ على اقتصاداتها وازدهار شعوبها، لأنه لا يمكننا قبول الجوع الجماعي والمجاعة في القرن الحادي والعشرين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала