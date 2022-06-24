https://arabic.sputniknews.com/20220624/الأمم-المتحدة-اتصالات-دولية-مستمرة-لمواجهة-أزمة-جوع-غير-مسبوقة-1064163661.html

الأمم المتحدة: اتصالات دولية مستمرة لمواجهة أزمة جوع غير مسبوقة

الأمم المتحدة: اتصالات دولية مستمرة لمواجهة أزمة جوع غير مسبوقة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الاتصالات جارية مع تركيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل أزمة الغذاء العالمية "غير... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T14:44+0000

2022-06-24T14:44+0000

2022-06-24T14:44+0000

العالم

وزارة الغذاء

منظمة الأمم المتحدة

انطونيو غوتيريش

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وقال غوتيريش في كلمة له عبر الفيديو أمام مؤتمر "متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي"، المنعقد حاليا في برلين: "نواجه أزمة جوع عالمية غير مسبوقة حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشاكل، التي كانت تختمر منذ سنوات كاضطراب المناخ وجائحة كورونا والانتعاش (الاقتصادي بين الدول) غير المتكافئ بشدة".وأكد غوتيريش أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل فعال لأزمة الغذاء العالمية من دون إعادة دمج إنتاج الغذاء من أوكرانيا، فضلاً عن الغذاء والأسمدة التي تنتجها روسيا في الأسواق العالمية".وتابع: "على الرغم من الحرب الدائرة، أجريت اتصالات مكثفة مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين بشأن هذا الموضوع".وشدد على ضرورة أن "تتمتع الدول النامية بإمكانية الوصول إلى ديون إغاثة فاعلة للحفاظ على اقتصاداتها وازدهار شعوبها، لأنه لا يمكننا قبول الجوع الجماعي والمجاعة في القرن الحادي والعشرين".

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العالم, وزارة الغذاء, منظمة الأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش