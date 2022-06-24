https://arabic.sputniknews.com/20220624/الإفراج-عن-الأفغاتي-أسد-الله-هارون-بعد-اعتقاله-15-عاما-في-سجن-غوانتانامو-الأمريكي-1064152844.html
الإفراج عن الأفغاتي أسد الله هارون بعد اعتقاله 15 عاما في سجن غوانتانامو الأمريكي
الإفراج عن الأفغاتي أسد الله هارون بعد اعتقاله 15 عاما في سجن غوانتانامو الأمريكي
أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الجمعة، الإفراج عن أسد الله هارون، الذي كان معتقلا في سجن غوانتانامو الأمريكي، منذ 15 عاما. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:10+0000
2022-06-24T12:10+0000
2022-06-24T12:10+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وأفادت الحركة بأن أسد الله هارون، وهو أحد آخر المعتقلين الأفغان في سجن غوانتانامو العسكري الأمريكي، تم الإفراج عنه، بعد قضائه فيه 15 عاما، وذلك بعد مفاوضات بين كابول وواشنطن، بحسب إذاعة "مونت كارلو".وانتهت محادثات مباشرة بين طالبان وواشنطن، إلى عملية الإفراج، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان.وذكر رومان خان، شقيق أسد الله هارون، إلى أن شقيقه الآن في قطر، مشيرا إلى أن "خبر الإفراج عنه مثل عيد الفطر في منزلنا، كأنه حفل زفاف. إنها لحظات مليئة بالتأثر لنا جميعًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
الإفراج عن الأفغاتي أسد الله هارون بعد اعتقاله 15 عاما في سجن غوانتانامو الأمريكي
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أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الجمعة، الإفراج عن أسد الله هارون، الذي كان معتقلا في سجن غوانتانامو الأمريكي، منذ 15 عاما.
وأفادت الحركة بأن أسد الله هارون، وهو أحد آخر المعتقلين الأفغان في سجن غوانتانامو
العسكري الأمريكي، تم الإفراج عنه، بعد قضائه فيه 15 عاما، وذلك بعد مفاوضات بين كابول وواشنطن، بحسب إذاعة "مونت كارلو".
وانتهت محادثات مباشرة بين طالبان وواشنطن، إلى عملية الإفراج، وذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان.
وذكر رومان خان، شقيق أسد الله هارون، إلى أن شقيقه الآن في قطر، مشيرا إلى أن "خبر الإفراج عنه مثل عيد الفطر في منزلنا، كأنه حفل زفاف. إنها لحظات مليئة بالتأثر لنا جميعًا".