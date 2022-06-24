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الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان
الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان
أرسلت دولة الامارات، فجر اليوم، طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:12+0000
2022-06-24T12:12+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار أفغانستان اليوم
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وتأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الإماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الإمارات طيلة الخمسين السنة الماضية، حسب وكالة "وام".وضرب زلزال قوي ولايتي بكتيكا وخوست شرقي أفغانستان، في وقت مبكر صباح الأربعاء، وبلغت حصيلة ضحاياه أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.وأصدرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي تدير شؤون البلاد منذ 15 آب/أغسطس الماضي، بياناً دعت فيه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال، الذي بلغت قوته 6.1 درجة، وقع على بعد 44 كم جنوب غرب خوست في أفغانستان.ومعلوم أن أفغانستان عرضة للزلازل لأنها تقع في منطقة نشطة جيولوجيا، وتحتها صدوع أرضية كبيرة بين الصفاح التكتونية.
أخبار أفغانستان اليوم
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أفغانستان اليوم

الإمارات ترسل مساعدات غذائية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

12:12 GMT 24.06.2022
© Photo / Bakhtar News Agencyمصابون جراء زلزال قوي في أفغانستان
مصابون جراء زلزال قوي في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Photo / Bakhtar News Agency
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أرسلت دولة الامارات، فجر اليوم، طائرة تحمل 30 طناً من المواد الغذائية العاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان، وذلك من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر، وبالتنسيق اللوجستي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وتأتي هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الإماراتية استمراراً لنهج الخير الإماراتي، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخاً لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الإمارات طيلة الخمسين السنة الماضية، حسب وكالة "وام".
وضرب زلزال قوي ولايتي بكتيكا وخوست شرقي أفغانستان، في وقت مبكر صباح الأربعاء، وبلغت حصيلة ضحاياه أكثر من 1000 قتيل ونحو 1500 مصاب.
وأصدرت حركة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي تدير شؤون البلاد منذ 15 آب/أغسطس الماضي، بياناً دعت فيه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدة الشعب الأفغاني وتقديم العون للمنكوبين جراء الزلزال.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال، الذي بلغت قوته 6.1 درجة، وقع على بعد 44 كم جنوب غرب خوست في أفغانستان.
ومعلوم أن أفغانستان عرضة للزلازل لأنها تقع في منطقة نشطة جيولوجيا، وتحتها صدوع أرضية كبيرة بين الصفاح التكتونية.
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