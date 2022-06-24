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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الإمارات-والسعودية-تشهدان-ظاهرة-فلكية-نادرة-1064150422.html
الإمارات والسعودية تشهدان ظاهرة فلكية نادرة
الإمارات والسعودية تشهدان ظاهرة فلكية نادرة
عرفت المملكة العربية السعودية والإمارات، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 18 عاما، بحسب خبراء الفلك. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:37+0000
2022-06-24T11:37+0000
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وكتبت الجمعية الفلكية في جدة عبر حسابها على موقع "تويتر": " يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي رؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي - مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة".وأرفقت المنشور بصورة لاصطفاف الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل " في خط مستقيم.وكانت جميع كواكب المجموعة الشمسية بالإضافة إلى القمر مرئية بالعين المجردة جهة الشرق قبل طلوع الشمس، ما عدا كوكبي نبتون وأورانوس.وتداول ناشطون وحسابات متخصصة في الفلك وعلم الكواكب صوراً ومقاطع لتلك الظاهرة بلقطات ترصد الظاهرة الفلكية النادرة من جوانب مختلفة.ونشر حساب "القبة السماوية" الإماراتي، المختص بالفلك عبر "تويتر" صورة للظاهرة مع بيان وضعيات الكواكب، أرفقها بشرح حول طبيعة الظاهرة ومعلومات عنها.وعلق الحساب على الظاهرة بالقول: "مشهد سماوي مميز من سماء الإمارات فجر اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في الجهة الشرقية من السماء. ومشاهدة اصطفاف 5 أجرام سماوية القمر، مع أريعة كواكب فيما كان عطارد ضعيفا وقريبا من الأفق".
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العالم العربي, الفلك, الرياض, دبي

الإمارات والسعودية تشهدان ظاهرة فلكية نادرة

11:37 GMT 24.06.2022
CC0 / Pixabay/ Rodion Zhuravlev / كواكب المجموعة الشمسية
كواكب المجموعة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
CC0 / Pixabay/ Rodion Zhuravlev /
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عرفت المملكة العربية السعودية والإمارات، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 18 عاما، بحسب خبراء الفلك.
وكتبت الجمعية الفلكية في جدة عبر حسابها على موقع "تويتر": " يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي رؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي - مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة".
وأرفقت المنشور بصورة لاصطفاف الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل " في خط مستقيم.
وكانت جميع كواكب المجموعة الشمسية بالإضافة إلى القمر مرئية بالعين المجردة جهة الشرق قبل طلوع الشمس، ما عدا كوكبي نبتون وأورانوس.
وتداول ناشطون وحسابات متخصصة في الفلك وعلم الكواكب صوراً ومقاطع لتلك الظاهرة بلقطات ترصد الظاهرة الفلكية النادرة من جوانب مختلفة.
ونشر حساب "القبة السماوية" الإماراتي، المختص بالفلك عبر "تويتر" صورة للظاهرة مع بيان وضعيات الكواكب، أرفقها بشرح حول طبيعة الظاهرة ومعلومات عنها.
وعلق الحساب على الظاهرة بالقول: "مشهد سماوي مميز من سماء الإمارات فجر اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في الجهة الشرقية من السماء. ومشاهدة اصطفاف 5 أجرام سماوية القمر، مع أريعة كواكب فيما كان عطارد ضعيفا وقريبا من الأفق".
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