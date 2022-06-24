الإمارات والسعودية تشهدان ظاهرة فلكية نادرة
عرفت المملكة العربية السعودية والإمارات، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 18 عاما، بحسب خبراء الفلك.
وكتبت الجمعية الفلكية في جدة عبر حسابها على موقع "تويتر": " يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي رؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي - مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة".
مشهد سماوي مميز من سماء الإمارات فجر اليوم الجمعة 24 يونيو 2022.في الجهة الشرقية من السماء.— القبة السماوية (@ShjPlanetarium) June 24, 2022
و مشاهدة اصطفاف 5 إجرام سماوية القمر ، مع اريعة كواكب فيما كان عطارد ضعيفا و قريبآ من الافق.
تصوير تميم التميمي pic.twitter.com/FLDaDJWTzI
وأرفقت المنشور بصورة لاصطفاف الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل " في خط مستقيم.
وكانت جميع كواكب المجموعة الشمسية بالإضافة إلى القمر مرئية بالعين المجردة جهة الشرق قبل طلوع الشمس، ما عدا كوكبي نبتون وأورانوس.
وتداول ناشطون وحسابات متخصصة في الفلك وعلم الكواكب صوراً ومقاطع لتلك الظاهرة بلقطات ترصد الظاهرة الفلكية النادرة من جوانب مختلفة.
يستعد الراصدون في السعودية والوطن العربي لرؤية إجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس يوم الجمعة ، 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية - عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل على التوالي - مع وجود القمر ومشاهدة بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة. pic.twitter.com/WmvTxL3gzc— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 23, 2022
ونشر حساب "القبة السماوية" الإماراتي، المختص بالفلك عبر "تويتر" صورة للظاهرة مع بيان وضعيات الكواكب، أرفقها بشرح حول طبيعة الظاهرة ومعلومات عنها.
وعلق الحساب على الظاهرة بالقول: "مشهد سماوي مميز من سماء الإمارات فجر اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 في الجهة الشرقية من السماء. ومشاهدة اصطفاف 5 أجرام سماوية القمر، مع أريعة كواكب فيما كان عطارد ضعيفا وقريبا من الأفق".