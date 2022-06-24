https://arabic.sputniknews.com/20220624/الاتحاد-الأوروبي-يعطي-إشارة-كاذبة-لأوكرانيا-1064135638.html
الاتحاد الأوروبي يعطي إشارة كاذبة لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعطي إشارة كاذبة لأوكرانيا
وصف مسؤول روسي قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على ترشح جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين للحصول على عضويته بأنه مجرد إعلان سياسي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T07:37+0000
2022-06-24T07:37+0000
2022-06-24T07:37+0000
روسيا
العالم
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قال كونستانتين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي (مجلس الفيدرالية)، عبر حسابه في تلغرام، في الإشارة إلى موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدافيا، إنه قرار سياسي بحت لا تترتب عليه أية التزامات أو إجراءات عملية تنظيمية. ذلك أن الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يلغِها أحد.وأشار إلى افتقار كل من أوكرانيا ومولدافيا إلى المواصفات الواجب توافرها في عضو الاتحاد الأوروبي، فهناك اقتصاد لا يطابق مواصفات اقتصاد السوق، وفساد شامل وقمع المعارضة السياسية وتجاهل حقوق المواطنين المنتمين إلى مجموعات اثنية أخرى، وغير ذلك من الأوضاع التي ترتب عليها فقدان وحدة الأراضي.واعتبر كوساتشوف أن قادة الاتحاد الأوروبي أعطوا إشارة كاذبة لمَن يتولون أمور السلطة في أوكرانيا ومولدافيا حاليا لكي يبقوا موالين لرعاتهم الأوروبيين ولو أنهم يستمرون في انتهاج السياسة الداخلية غير الجائزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الاتحاد الأوروبي يعطي إشارة كاذبة لأوكرانيا
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وصف مسؤول روسي قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على ترشح جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين للحصول على عضويته بأنه مجرد إعلان سياسي.
قال
كونستانتين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الشيوخ الروسي (مجلس الفيدرالية)، عبر حسابه في تلغرام، في الإشارة إلى موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح صفة العضو المرشح في الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدافيا، إنه قرار سياسي بحت لا تترتب عليه أية التزامات أو إجراءات عملية تنظيمية. ذلك أن الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لم يلغِها أحد.
وأشار إلى افتقار كل من أوكرانيا ومولدافيا إلى المواصفات الواجب توافرها في عضو الاتحاد الأوروبي، فهناك اقتصاد لا يطابق مواصفات اقتصاد السوق، وفساد شامل وقمع المعارضة السياسية وتجاهل حقوق المواطنين المنتمين إلى مجموعات اثنية أخرى، وغير ذلك من الأوضاع التي ترتب عليها فقدان وحدة الأراضي.
واعتبر كوساتشوف أن قادة الاتحاد الأوروبي أعطوا إشارة كاذبة لمَن يتولون أمور السلطة في أوكرانيا ومولدافيا حاليا لكي يبقوا موالين لرعاتهم الأوروبيين ولو أنهم يستمرون في انتهاج السياسة الداخلية غير الجائزة.