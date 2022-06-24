https://arabic.sputniknews.com/20220624/الاتحاد-والدوري-الروسيان-لكرة-القدم-ينتقدان-قرار-الـفيفا-بشأن-عقود-الأجانب-1064148666.html

الاتحاد والدوري الروسيان لكرة القدم ينتقدان قرار الـ"فيفا" بشأن عقود الأجانب

الاتحاد والدوري الروسيان لكرة القدم ينتقدان قرار الـ"فيفا" بشأن عقود الأجانب

أصدر الاتحاد الروسي لكرة القدم والدوري الروسي الممتاز، بيانا مشتركا بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد الإذن بتعليق العقود مع الأندية الروسية... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T11:00+0000

2022-06-24T11:00+0000

2022-06-24T11:00+0000

روسيا

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وجاء في البيان، الذي نشر على موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم: "يدين الاتحاد الروسي لكرة القدم والدوري الروسي والأندية المحترفة الروسية هذا القرار ويختلفون معه بشكل قاطع. وقد أعلن الفيفا مرارا وتكرارا أن الرياضة يجب أن تظل بعيدة عن السياسة، لكن موقف المنظمة يتعارض مع ذلك بشكل واضح. نعتقد أن قرار تعليق التعاقدات تتعارض مع قانون الفيفا وهي تمييزية ويتم اتخاذها ضد أحد أعضاء أسرة كرة القدم في حالة عدم وجود خطأ منه".وأضاف البيان: "لم يتم إجراء مشاورات ومناقشات أولية معنا من قبل ممثلي الفيفا. القرار يقضي تماما على مبادئ الاستقرار التعاقدي ونزاهة المنافسة. ومن المعلوم أن اللاعبين والمدربين الآن لديهم الحق في عدم احترام الالتزامات التعاقدية".يؤكد بيان اتحاد كرة القدم الروسي ورابطة الدوري الإنجليزي أن قرار الفيفا يتجاهل تمامًا العواقب الاقتصادية لأندية كرة القدم الروسية. لا تستطيع الأندية توفير تخطيط طويل الأمد واستقرار مالي في حالة يمكن فيها حتى للاعب ترك الفريق دون أي تعويض.وتابع البيان: "لا يمكن أن يستمر العقد في حماية كل من النادي والرياضي بشكل كامل. هذه سابقة هي علامة سيئة لصناعة كرة القدم بأكملها. مع الأمل في أن المبادئ المنصوص عليها في أساس الرياضة العالمية، نريد أن نناشد جميع الأعضاء من مجتمع كرة القدم الدولي، ونطلب منك عدم إساءة استخدام الحقوق الممنوحة من قبل فيفا، لأن قرارهم يتعارض مع المبادئ الأساسية لعائلة كرة القدم. في المستقبل، قد يؤثر موقف مشابه على أي اتحاد. يجب ألا تنفصل كرة القدم، ولكن توحد الناس في كل ركن من أركان العالم".في وقت سابق، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا مشتركًا، بموجبه أوقفت الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية لفترة غير محددة".

https://arabic.sputniknews.com/20220331/الفيفا-تجميد-عضوية-روسيا-لكرة-القدم-ليس-ضمن-خياراتنا-1060694498.html

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