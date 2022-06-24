https://arabic.sputniknews.com/20220624/الخارجية-الروسية-منطق-الردع-النووي-وسيلة-فعالة-لمنع-الاصطدام-والحروب-واسعة-النطاق-1064168827.html
الخارجية الروسية: منطق الردع "وسيلة فعالة" لمنع الاصطدام النووي والحروب واسعة النطاق
الخارجية الروسية: منطق الردع "وسيلة فعالة" لمنع الاصطدام النووي والحروب واسعة النطاق
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن التهديدات النووية "لم ولن يتم التصريح بها من قبل روسيا"، مؤكدة أن استخدام... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T18:23+0000
2022-06-24T18:23+0000
2022-06-24T18:27+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
موسكو- سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "التصريحات التي تم الإدلاء بها عشية مؤتمر الدول المشاركة (في معاهدة حظر الأسلحة النووية) في سياق النزاع الأوكراني بشأن التهديدات المتبادلة باستخدام الأسلحة النووية، وكذلك التصريحات الفردية من المنصة للمؤتمر عن الابتزاز النووي المزعوم لروسيا لا يسعه إلا أن يسبب الحيرة، نؤكد مرة أخرى، لم تكن هناك أبدًا أي تهديدات نووية من روسيا ولم يحدث ذلك أبدًا".وأضافت زاخاروفا: "المقاربات الروسية تستند فقط على منطق الردع، بما في ذلك في الظروف الحالية، فعندما تكون دول الناتو التي فاقمت الأزمة الأوكرانية وأطلقت حملة هجينة ضد روسيا وأعلنت نفسها تحالفًا نوويًا، فيما يعد موازنة خطيرة على شفا نزاع مسلح مباشر".وتابعت زاخاروفا: "إن تشويه جوهر السياسة الروسية في هذا المجال لأغراض دعائية، على أساس افتراض عدم جواز الحرب النووية، أمر غير مقبول على الإطلاق".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/قادة-بريكس-يعيدون-تأكيد-التزامهم-تجاه-عالم-خال-من-الأسلحة-النووية-1064107408.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_1f8d8f5be87978c5876659770679acef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: منطق الردع "وسيلة فعالة" لمنع الاصطدام النووي والحروب واسعة النطاق
18:23 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 18:27 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن التهديدات النووية "لم ولن يتم التصريح بها من قبل روسيا"، مؤكدة أن استخدام موسكو للأسلحة النووية يستند فقط إلى منطق الردع.
موسكو- سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي للخارجية الروسية
عن زاخاروفا قولها: "التصريحات التي تم الإدلاء بها عشية مؤتمر الدول المشاركة (في معاهدة حظر الأسلحة النووية) في سياق النزاع الأوكراني بشأن التهديدات المتبادلة باستخدام الأسلحة النووية، وكذلك التصريحات الفردية من المنصة للمؤتمر عن الابتزاز النووي المزعوم لروسيا لا يسعه إلا أن يسبب الحيرة، نؤكد مرة أخرى، لم تكن هناك أبدًا أي تهديدات نووية من روسيا ولم يحدث ذلك أبدًا".
وأضافت زاخاروفا: "المقاربات الروسية تستند فقط على منطق الردع، بما في ذلك في الظروف الحالية، فعندما تكون دول الناتو التي فاقمت الأزمة الأوكرانية وأطلقت حملة هجينة ضد روسيا وأعلنت نفسها تحالفًا نوويًا، فيما يعد موازنة خطيرة على شفا نزاع مسلح مباشر".
وأضافت زاخاروفا: "شئنا أم أبينا، ما دامت الأسلحة النووية موجودة، يظل منطق الردع وسيلة فعالة لمنع الاصطدام النووي والحروب واسعة النطاق".
وتابعت زاخاروفا: "إن تشويه جوهر السياسة الروسية في هذا المجال لأغراض دعائية، على أساس افتراض عدم جواز الحرب النووية، أمر غير مقبول على الإطلاق".