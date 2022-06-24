https://arabic.sputniknews.com/20220624/الداخلية-التونسية-تكشف-عن-تهديدات-جدية-تستهدف-حياة-الرئيس-قيس-سعيد-1064147410.html
الداخلية التونسية تكشف عن "مخطط خطير" لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة
الداخلية التونسية تكشف عن "مخطط خطير" لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة
كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة) خلال مؤتمر صحفي عن وجود "تهديدات جدّية" تستهدف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ومؤسسة الرئاسة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:18+0000
2022-06-24T10:18+0000
2022-06-24T10:51+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وذكرت الناطقة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، أن هذه التهديدات تم رصدها بعد تقاطع معلومات عدة أجهزة أمنية بهدف استهداف رئيس الجمهورية، متورط فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.وأضافت أن الوزارة تمكنت كذلك من إحباط عملية إرهابية استهدفت تركيزا أمنيا لإحدى "المقرات الحساسة"، واعتقال أحد العناصر من الذئاب المنفردة الذي كان يحاول تنفيذها، مشددة على وجود تهديدات إرهابية خطيرة تستهدف تقويض الأمن في البلاد.من جهته أفاد رئيس مكتب الإعلام بالوزارة فاخر بزقية، أن الواقعة حصلت أمام مقر حساس في شارع الحرية وقد تم جرح أمنيين اثنين، بحسب إذاعة "شمس".وتفيد معطيات البحث بأنّه وفي حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة اقترب العنصر المظنون من عوني أمن تابعين للادارة العامة لحماية المنشآت قرب إحدى الكنائس بشارع الحرية وتوجه مباشرة نحوهما، حاملا سكينا وطعن الأوّل على مستوى الكتف فيما أصيب الثاني على مستوى اليد ثم لاذ بالفرار، وفقا لإذاعة موزاييك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية تكشف عن "مخطط خطير" لاستهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة
10:18 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم (الجمعة) خلال مؤتمر صحفي عن وجود "تهديدات جدّية" تستهدف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ومؤسسة الرئاسة.
وذكرت الناطقة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، أن هذه التهديدات تم رصدها
بعد تقاطع معلومات عدة أجهزة أمنية بهدف استهداف رئيس الجمهورية، متورط فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد.
وأضافت أن الوزارة تمكنت كذلك من إحباط عملية إرهابية استهدفت تركيزا أمنيا
لإحدى "المقرات الحساسة"، واعتقال أحد العناصر من الذئاب المنفردة الذي كان يحاول تنفيذها، مشددة على وجود تهديدات إرهابية خطيرة تستهدف تقويض الأمن في البلاد.
من جهته أفاد رئيس مكتب الإعلام بالوزارة فاخر بزقية، أن الواقعة حصلت أمام مقر حساس في شارع الحرية وقد تم جرح أمنيين اثنين، بحسب إذاعة "شمس"
.
وتفيد معطيات البحث بأنّه وفي حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة اقترب العنصر المظنون من عوني أمن تابعين للادارة العامة لحماية المنشآت قرب إحدى الكنائس بشارع الحرية وتوجه مباشرة نحوهما، حاملا سكينا وطعن الأوّل على مستوى الكتف فيما أصيب الثاني على مستوى اليد ثم لاذ بالفرار، وفقا لإذاعة موزاييك
.