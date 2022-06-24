https://arabic.sputniknews.com/20220624/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-معدات-عسكرية-أوكرانية-في-367-منطقة-1064166348.html
الدفاع الروسية تعلن استهداف معدات عسكرية أوكرانية في 367 منطقة
الدفاع الروسية تعلن استهداف معدات عسكرية أوكرانية في 367 منطقة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية، تمكنت خلال الــ24 الساعة الماضية، من إصابة أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T16:05+0000
2022-06-24T16:05+0000
2022-06-24T16:05+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة: "تمكن سلاح الجو الروسي بالإضافة إلى قوات المدفعية والصواريخ الروسية، من إصابة مراكز تجمع الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 367 منطقة.وأضاف البيان: "في هذا الإطار، تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة تابعة لسلاح المدفعية والصواريخ ووسائل مادية أخرى في عدد من المناطق التابعة لإقليم بريفولييه في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة نيكولاييف، وذلك بالإضافة إلى تدمير الوحدات الفرعية لمدافع الميدان ومدافع الهاون في 62 منطقة، بما في ذلك بطارية لمدافع الهاوتزر من طراز "إم 777" في منطقة أوليشكي في مقاطعة خاركوف".كذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومة صواريخ "باستيون" للدفاع الساحلي قامت بتوجيه ضربة على موقع إطلاق خاص بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300" يتمركز في مقاطعة أوديسا، ونجحت في تدميره.وذكر البيان أنه إجمالا، تم خلال الــ24 الساعة الأخيرة، القضاء على أكثر من 620 شخصاً من المتطرفين قومياً و19 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة متخصصة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن استهداف معدات عسكرية أوكرانية في 367 منطقة
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية، تمكنت خلال الــ24 الساعة الماضية، من إصابة أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 367 منطقة.
وجاء في بيان الوزارة: "تمكن سلاح الجو الروسي بالإضافة إلى قوات المدفعية والصواريخ الروسية، من إصابة مراكز تجمع الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 367 منطقة.
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، تم تدمير 5 مستودعات ذخيرة تابعة لسلاح المدفعية والصواريخ ووسائل مادية أخرى في عدد من المناطق التابعة لإقليم بريفولييه في جمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة نيكولاييف، وذلك بالإضافة إلى تدمير الوحدات الفرعية لمدافع الميدان ومدافع الهاون في 62 منطقة، بما في ذلك بطارية لمدافع الهاوتزر من طراز "إم 777" في منطقة أوليشكي في مقاطعة خاركوف".
كذلك أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومة صواريخ "باستيون" للدفاع الساحلي قامت بتوجيه ضربة على موقع إطلاق خاص بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300" يتمركز في مقاطعة أوديسا، ونجحت في تدميره.
وذكر البيان أنه إجمالا، تم خلال الــ24 الساعة الأخيرة، القضاء على أكثر من 620 شخصاً من المتطرفين قومياً و19 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة متخصصة.