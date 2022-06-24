https://arabic.sputniknews.com/20220624/الدفاع-الروسية-طائرة-نقل-عسكرية-واجهت-صعوبة-في-الهبوط-بالقرب-من-مدينة-ريازان--1064131229.html

الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان

الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان

الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T04:27+0000

2022-06-24T04:27+0000

2022-06-24T04:27+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز Il-76 هبطت بقوة يوم الجمعة بالقرب من مدينة ريازان خلال رحلة تدريبية.وقالت الوزارة في بيان: "خلال رحلة التدريب بدون شحنة، قرر الطاقم القيام بهبوط صعب بسبب عطل في المحرك".وأضاف البيان: "أثناء الهبوط، دمرت الطائرة جزئيا".ونُقل جميع أفراد الطاقم المصابين إلى المستشفى.يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة بالقرب من ريازان، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/إصابة-عدة-أشخاص-في-تحطم-طائرة-بالقرب-من-مدينة-ريازان-الروسية--1064130463.html

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