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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الدفاع-الروسية-طائرة-نقل-عسكرية-واجهت-صعوبة-في-الهبوط-بالقرب-من-مدينة-ريازان--1064131229.html
الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان
الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان
الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T04:27+0000
2022-06-24T04:27+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز Il-76 هبطت بقوة يوم الجمعة بالقرب من مدينة ريازان خلال رحلة تدريبية.وقالت الوزارة في بيان: "خلال رحلة التدريب بدون شحنة، قرر الطاقم القيام بهبوط صعب بسبب عطل في المحرك".وأضاف البيان: "أثناء الهبوط، دمرت الطائرة جزئيا".ونُقل جميع أفراد الطاقم المصابين إلى المستشفى.يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة بالقرب من ريازان، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إصابة-عدة-أشخاص-في-تحطم-طائرة-بالقرب-من-مدينة-ريازان-الروسية--1064130463.html
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روسيا

الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان

04:27 GMT 24.06.2022
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الدفاع الروسية: طائرة نقل عسكرية واجهت صعوبة في الهبوط بالقرب من مدينة ريازان
موسكو - سبوتنيك. قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز Il-76 هبطت بقوة يوم الجمعة بالقرب من مدينة ريازان خلال رحلة تدريبية.
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إصابة عدة أشخاص في تحطم طائرة بالقرب من مدينة ريازان الروسية
02:02 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "خلال رحلة التدريب بدون شحنة، قرر الطاقم القيام بهبوط صعب بسبب عطل في المحرك".
وأضاف البيان: "أثناء الهبوط، دمرت الطائرة جزئيا".
ونُقل جميع أفراد الطاقم المصابين إلى المستشفى.
يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة بالقرب من ريازان، مما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص.
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