https://arabic.sputniknews.com/20220624/الدول-والقوات-المشاركة-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-1064163553.html
الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"
الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"
تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:40+0000
2022-06-24T14:40+0000
2022-06-24T14:40+0000
انفوجرافيك
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وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"
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تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس.