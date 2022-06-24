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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الدول-والقوات-المشاركة-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-1064163553.html
الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"
الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"
تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:40+0000
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وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس.
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انفوجرافيك, инфографика

الدول والقوات المشاركة في مناورات "الأسد الأفريقي"

14:40 GMT 24.06.2022
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تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس.
الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي - سبوتنيك عربي
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