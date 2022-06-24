https://arabic.sputniknews.com/20220624/الديوان-الأميري-القطري-يعلن-توجه-أمير-البلاد-إلى-مصر-في-زيارة-رسمية-1064158414.html
الديوان الأميري القطري يعلن توجه أمير البلاد إلى مصر في زيارة رسمية
الديوان الأميري القطري يعلن توجه أمير البلاد إلى مصر في زيارة رسمية
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:06+0000
2022-06-24T13:06+0000
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وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة".وأوضح أن وفد رسمي يرافق الأمير في زيارته إلى مصر.تأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.ومع معاناة مصر من مصاعب اقتصادية نتيجة الأزمة الأوكرانية، قال مجلس الوزراء، في مارس/آذار، إن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار.وكانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أعلنت عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".وقالت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية، إنها أجرت سلسلة من المحادثات خلال زيارتها الحالية للدوحة مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق الحرة وجهاز قطر للاستثمار ورابطة رجال الأعمال القطريين، ركزت على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين مصر وقطر واستشراف الفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين.وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية في مصر، خاصة في مجال الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/قطر-العلاقات-مع-مصر-تاريخية-واستثماراتنا-فيها-ستستمر-1063979031.html
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الديوان الأميري القطري يعلن توجه أمير البلاد إلى مصر في زيارة رسمية
13:06 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.
وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد بجمهورية رواندا الصديقة".
وأضاف البيان أن "أمير قطر غادر رواندا متوجها إلى مدينة القاهرة في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة تلبية لدعوة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وأوضح أن وفد رسمي يرافق الأمير في زيارته إلى مصر.
تأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار.
ومع معاناة مصر من مصاعب اقتصادية نتيجة الأزمة الأوكرانية، قال مجلس الوزراء، في مارس/آذار، إن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أعلنت عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".
وقالت في حوار مع وكالة الأنباء القطرية
، إنها أجرت سلسلة من المحادثات خلال زيارتها الحالية للدوحة مع مسؤولين قطريين في هيئة المناطق الحرة وجهاز قطر للاستثمار ورابطة رجال الأعمال القطريين، ركزت على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري
بين مصر وقطر واستشراف الفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الزيارة تستهدف التطبيع الكامل للعلاقات، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية وضخ استثمارات قطرية في مصر، خاصة في مجال الطاقة.