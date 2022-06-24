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الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل أمير قطر في مطار القاهرة
الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل أمير قطر في مطار القاهرة
أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم الجمعة عن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمير قطر تميم بن حمد الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T17:26+0000
2022-06-24T17:38+0000
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قطر
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وكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل مساء اليوم بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق من اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220624/قمة-السيسي-وأمير-قطر-هذه-الملفات-على-طاولة-اللقاء-وتوقيع-اتفاقيات-على-هامش-الزيارة-1064164832.html
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مصر, قطر

الرئاسة المصرية: السيسي يستقبل أمير قطر في مطار القاهرة

17:26 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 24.06.2022)
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، مساء اليوم الجمعة عن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأمير قطر تميم بن حمد الذي يزور القاهرة لأول مرة منذ سنوات.
وكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، على فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل مساء اليوم بمطار القاهرة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفاً كريماً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".
وصرح راضي أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة "عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار شرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
قمة السيسي وأمير قطر… هذه الملفات على طاولة اللقاء وتوقيع اتفاقيات على هامش الزيارة
15:18 GMT
وأعلن الديوان الأميري القطري، في وقت سابق من اليوم الجمعة الموافق 24 يونيو، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.
وقال الديوان القطري في بيان، إن "الشيخ تميم غادر عصر اليوم مدينة كيغالي بعد أن شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد في جمهورية رواندا الصديقة".
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