عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الأرجنتيني-يطلب-ضم-بلاده-إلى-مجموعة-بريكس-1064162244.html
الرئيس الأرجنتيني يطلب ضم بلاده إلى مجموعة "بريكس"
الرئيس الأرجنتيني يطلب ضم بلاده إلى مجموعة "بريكس"
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، في اجتماع "بريكس +" رغبة بلاده في الانضمام كعضو في الاتحاد الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:11+0000
2022-06-24T14:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048857773_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_4ce2a09544492f98662fad84dddfd9de.jpg
وقال بحسب وكالة "تيلام": "نريد أن نكون كاملي العضوية في هذه المجموعة من البلدان التي تمثل بالفعل 42% من سكان العالم و24% من إجمالي الناتج العالمي".وأضاف: "نحن مورد أغذية موثوق به ومسؤول مع سمعة طيبة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتطبيقات اللوجستية. وهذا يعني أننا قادرون على إنتاج وتصدير المواد الغذائية فقط ، ويمكننا أيضًا توفير الخدمات وتدريب المتخصصين".الجدير ذكره أن اجتماع "بريكس +" يحضره القادة السياسيون للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكذلك الجزائر والأرجنتين ومصر وإندونيسيا وإيران وكمبوديا وكازاخستان وماليزيا والسنغال وتايلاند وأوزبكستان وفيجي وإثيوبيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1048857773_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_92d7dc4f639ad2b55ead3d79da74e6ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الرئيس الأرجنتيني يطلب ضم بلاده إلى مجموعة "بريكس"

14:11 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / ESTEBAN COLLAZOالرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / ESTEBAN COLLAZO
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، في اجتماع "بريكس +" رغبة بلاده في الانضمام كعضو في الاتحاد الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال بحسب وكالة "تيلام": "نريد أن نكون كاملي العضوية في هذه المجموعة من البلدان التي تمثل بالفعل 42% من سكان العالم و24% من إجمالي الناتج العالمي".
وأضاف: "نحن مورد أغذية موثوق به ومسؤول مع سمعة طيبة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتطبيقات اللوجستية. وهذا يعني أننا قادرون على إنتاج وتصدير المواد الغذائية فقط ، ويمكننا أيضًا توفير الخدمات وتدريب المتخصصين".
الجدير ذكره أن اجتماع "بريكس +" يحضره القادة السياسيون للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكذلك الجزائر والأرجنتين ومصر وإندونيسيا وإيران وكمبوديا وكازاخستان وماليزيا والسنغال وتايلاند وأوزبكستان وفيجي وإثيوبيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала