https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الأرجنتيني-يطلب-ضم-بلاده-إلى-مجموعة-بريكس-1064162244.html
الرئيس الأرجنتيني يطلب ضم بلاده إلى مجموعة "بريكس"
الرئيس الأرجنتيني يطلب ضم بلاده إلى مجموعة "بريكس"
أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، في اجتماع "بريكس +" رغبة بلاده في الانضمام كعضو في الاتحاد الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T14:11+0000
2022-06-24T14:11+0000
2022-06-24T14:11+0000
العالم
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وقال بحسب وكالة "تيلام": "نريد أن نكون كاملي العضوية في هذه المجموعة من البلدان التي تمثل بالفعل 42% من سكان العالم و24% من إجمالي الناتج العالمي".وأضاف: "نحن مورد أغذية موثوق به ومسؤول مع سمعة طيبة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتطبيقات اللوجستية. وهذا يعني أننا قادرون على إنتاج وتصدير المواد الغذائية فقط ، ويمكننا أيضًا توفير الخدمات وتدريب المتخصصين".الجدير ذكره أن اجتماع "بريكس +" يحضره القادة السياسيون للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكذلك الجزائر والأرجنتين ومصر وإندونيسيا وإيران وكمبوديا وكازاخستان وماليزيا والسنغال وتايلاند وأوزبكستان وفيجي وإثيوبيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الرئيس الأرجنتيني يطلب ضم بلاده إلى مجموعة "بريكس"
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أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، في اجتماع "بريكس +" رغبة بلاده في الانضمام كعضو في الاتحاد الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال بحسب وكالة
"تيلام": "نريد أن نكون كاملي العضوية في هذه المجموعة من البلدان التي تمثل بالفعل 42% من سكان العالم و24% من إجمالي الناتج العالمي".
وأضاف: "نحن مورد أغذية موثوق به ومسؤول مع سمعة طيبة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتطبيقات اللوجستية. وهذا يعني أننا قادرون على إنتاج وتصدير المواد الغذائية فقط ، ويمكننا أيضًا توفير الخدمات وتدريب المتخصصين".
الجدير ذكره أن اجتماع "بريكس +" يحضره القادة السياسيون للبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكذلك الجزائر والأرجنتين ومصر وإندونيسيا وإيران وكمبوديا وكازاخستان وماليزيا والسنغال وتايلاند وأوزبكستان وفيجي وإثيوبيا.