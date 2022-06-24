https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الجزائري-يدشن-المركب-الأولمبي-الجديد-في-وهران-1064142731.html
الرئيس الجزائري يدشن المركب الأولمبي الجديد في وهران
الرئيس الجزائري يدشن المركب الأولمبي الجديد في وهران
دشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، المركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T08:51+0000
2022-06-24T08:51+0000
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أخبار العالم العربي
الجزائر
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وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن تدشين الرئيس الجزائري للمركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران يأتي على هامش استضافة البلاد منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، التي ستنطلق غدا السبت.وتفقد الرئيس عبد المجيد تبون ملعب كرة القدم والقاعة متعددة الرياضات والمركز المائي استعدادا للتظاهرة المتوسطية، وذلك قبل أن يُشرف الرئيس الجزائري نفسه على تدشين القرية المتوسطية ببلدية بئر الجير بوهران.ونقلت بوابة الأهرام، صباح اليوم، عن عبد الرحمن حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن 330 رياضيا هو العدد الفعلي للرياضيين الذين سيمثلون الجزائر، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران 2022، التي ستنطلق السبت المقبل.وأكد حماد أن اللجنة الأولمبية الجزائرية قد وفرت كل الظروف المادية والمعنوية للرياضيين خلال التحضيرات داخل وخارج الوطن، موضحا أن "الألعاب المتوسطية ستكون فرصة لعقد العديد من الاتفاقيات الرياضية مع اللجان الأولمبية لمختلف الدول المشاركة".
https://arabic.sputniknews.com/20200331/الجزائر-تعلن-تأجيل-ألعاب-البحر-الأبيض-المتوسط-بسبب-فيروس-كورونا-1045032259.html
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أخبار العالم العربي, الجزائر
الرئيس الجزائري يدشن المركب الأولمبي الجديد في وهران
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دشن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، المركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران.
وذكرت صحيفة النهار
، صباح اليوم الجمعة، أن تدشين الرئيس الجزائري للمركب الأولمبي الجديد في ولاية وهران يأتي على هامش استضافة البلاد منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، التي ستنطلق غدا السبت.
وتفقد الرئيس عبد المجيد تبون
ملعب كرة القدم والقاعة متعددة الرياضات والمركز المائي استعدادا للتظاهرة المتوسطية، وذلك قبل أن يُشرف الرئيس الجزائري نفسه على تدشين القرية المتوسطية ببلدية بئر الجير بوهران.
ونقلت بوابة الأهرام
، صباح اليوم، عن عبد الرحمن حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن 330 رياضيا هو العدد الفعلي للرياضيين الذين سيمثلون الجزائر، في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران 2022، التي ستنطلق السبت المقبل.
وقال حماد: "قبل 3 أيام من موعد انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجزائر على أتم الاستعداد لاحتضان الحدث".
وأكد حماد أن اللجنة الأولمبية الجزائرية
قد وفرت كل الظروف المادية والمعنوية للرياضيين خلال التحضيرات داخل وخارج الوطن، موضحا أن "الألعاب المتوسطية ستكون فرصة لعقد العديد من الاتفاقيات الرياضية مع اللجان الأولمبية لمختلف الدول المشاركة".