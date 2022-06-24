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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الصومالي-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-1064157263.html
الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا
الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن ليس لديه أية أعراض حتى الآن وسوف يقوم بمهام عمله من المنزل حيث سيخضع للعزل. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:58+0000
2022-06-24T12:58+0000
الصومال
فيروس كورونا
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وغرد الرئيس عبر حسابه بتويتر: "أعزائي المواطنين، أود أن أبلغكم بأن نتيجة اختباري لـ"كوفيد-19" جاءت إيجابية".وأتم "أطلب منكم جميعًا الحفاظ على سلامة بعضنا البعض باتباع نصائح وإرشادات الحفاظ على الصحة العامة".وفاز شيخ محمود، في 16 أيار/مايو، بعدد 214 صوتا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني على انتخاب الرئيس، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي حاز على 110 أصوات فقط.ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات. وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
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الصومال, فيروس كورونا, العالم العربي

الرئيس الصومالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

12:58 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEالرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، 15 مايو/ آيار 2022
الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن ليس لديه أية أعراض حتى الآن وسوف يقوم بمهام عمله من المنزل حيث سيخضع للعزل.
وغرد الرئيس عبر حسابه بتويتر: "أعزائي المواطنين، أود أن أبلغكم بأن نتيجة اختباري لـ"كوفيد-19" جاءت إيجابية".

وأضاف "حتى الآن لا أعاني من أي أعراض لكنني سوف أعزل نفسي وسأستمر بخدمة شعب الصومال من المنزل".

وأتم "أطلب منكم جميعًا الحفاظ على سلامة بعضنا البعض باتباع نصائح وإرشادات الحفاظ على الصحة العامة".
وفاز شيخ محمود، في 16 أيار/مايو، بعدد 214 صوتا في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني على انتخاب الرئيس، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي حاز على 110 أصوات فقط.

ويعاني الصومال، منذ أواخر العام قبل الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات. وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
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