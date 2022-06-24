https://arabic.sputniknews.com/20220624/الرئيس-الصيني-يؤكد-ضرورة-حماية-المعلومات-الشخصية-والأسرار-التجارية-1064160580.html
الرئيس الصيني يؤكد ضرورة حماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية
الرئيس الصيني يؤكد ضرورة حماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على بذل جهود لتسريع بناء النظم الأساسية للبيانات وتحسين العمل بشأن التقسيمات الإدارية. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T13:43+0000
2022-06-24T13:43+0000
2022-06-24T13:43+0000
الصين
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وشدد الرئيس الصيني، في أثناء ترؤسه الاجتماع الـ26 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، على أهمية الأنظمة الأساسية للبيانات في التنمية والأمن الوطنيين، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وطالب ببذل الجهود لحماية أمن البيانات الوطنية، وحماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، وتدعيم الاقتصاد الحقيقي عبر إتاحة تداول البيانات واستخدامها بشكل أكثر كفاءة.وصرح بينغ بأن الصين ستعزز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشأن العمل المتعلق بالتقسيمات الإدارية، وستضمن تخطيطا شاملا قويا، وستتجنب الأعمال غير الخاضعة للوائح وغير المنظمة.وأشار إلى أهمية بناء نظام تقييم للموظفين العلميين والتقنيين، موجّه نحو الابتكار والقدرة والمساهمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/وزيرة-صينية-كلما-أسرعت-أمريكا-في-إلغاء-التعريفة-الجمركية-سيستفيد-العالم-1064158031.html
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الصين
الرئيس الصيني يؤكد ضرورة حماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية
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أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على بذل جهود لتسريع بناء النظم الأساسية للبيانات وتحسين العمل بشأن التقسيمات الإدارية.
وشدد الرئيس الصيني، في أثناء ترؤسه الاجتماع الـ26 للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، على أهمية الأنظمة الأساسية للبيانات في التنمية والأمن الوطنيين، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وطالب ببذل الجهود لحماية أمن البيانات الوطنية، وحماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، وتدعيم الاقتصاد الحقيقي عبر إتاحة تداول البيانات واستخدامها بشكل أكثر كفاءة.
وصرح بينغ بأن الصين ستعزز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشأن العمل المتعلق بالتقسيمات الإدارية، وستضمن تخطيطا شاملا قويا، وستتجنب الأعمال غير الخاضعة للوائح وغير المنظمة.
وأشار إلى أهمية بناء نظام تقييم للموظفين العلميين والتقنيين، موجّه نحو الابتكار والقدرة والمساهمة.