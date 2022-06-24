https://arabic.sputniknews.com/20220624/السعودية-يمكن-توثيق-تغريدات-تويتر-كملكية-فكرية-لصاحبها-1064154999.html
السعودية... يمكن توثيق تغريدات "تويتر" كملكية فكرية لصاحبها
السعودية... يمكن توثيق تغريدات "تويتر" كملكية فكرية لصاحبها
كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، أنه يمكن توثيق التغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كملكية فكرية لصاحبها. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:27+0000
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وقال الحكمي، في تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، إنه "نظام حق المؤلف يوفر الحماية من تاريخ النشر ولمدة 50 سنة بعد وفاة المؤلف، وهذا يشمل التغريدات والرسومات والصور".وأضاف أن "الهيئة وأمام مطالب المبدعين بالحصول على شهادات لإثبات ملكية المصنفات المكتوبة، قامت بإتاحة تسجيل اختياري للمقالات والصور وغيرها للحصول على شهادة تثبت ملكيتها الفكرية للشخص".وأشار إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تعرف المصنفات المكتوبة بأنها التي يعبر عنها بالكلمات أيّاً ما كان نوعها، مثل الكتب والكتيبات.وأوضح أن "الهدف من إتاحة التسجيل للمصنفات المكتوبة هو تشجيع الإبداعات في المسارات المختلفة لمجال حق المؤلف ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/تويتر-يطرح-ميزة-كتابة-التغريدات-الطويلة-المنتظرة-تحت-مسمى-جديد-1064114242.html
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تويتر, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... يمكن توثيق تغريدات "تويتر" كملكية فكرية لصاحبها
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كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، أنه يمكن توثيق التغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كملكية فكرية لصاحبها.
وقال الحكمي، في تصريحات عبر قناة "الإخبارية"، إنه "نظام حق المؤلف يوفر الحماية من تاريخ النشر ولمدة 50 سنة بعد وفاة المؤلف، وهذا يشمل التغريدات والرسومات والصور".
وأضاف أن "الهيئة وأمام مطالب المبدعين بالحصول على شهادات لإثبات ملكية المصنفات المكتوبة، قامت بإتاحة تسجيل اختياري للمقالات والصور وغيرها للحصول على شهادة تثبت ملكيتها الفكرية للشخص".
وأشار إلى أن الهيئة السعودية
للملكية الفكرية، تعرف المصنفات المكتوبة بأنها التي يعبر عنها بالكلمات أيّاً ما كان نوعها، مثل الكتب والكتيبات.
وأوضح أن "الهدف من إتاحة التسجيل للمصنفات المكتوبة هو تشجيع الإبداعات في المسارات المختلفة لمجال حق المؤلف ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتعظيم الأصول غير الملموسة".