https://arabic.sputniknews.com/20220624/السفير-الروسي-في-بكين-روسيا-والصين-ستزيدان-حجم-التسويات-المتبادلة-بالعملات-الوطنية--1064136310.html

السفير الروسي في بكين: روسيا والصين ستزيدان حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية

السفير الروسي في بكين: روسيا والصين ستزيدان حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية

قال السفير الروسي في بكين أندريه دينيسوف، إن روسيا والصين ستزيدان حجم التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، وقد تم إبرام عقود جديدة وفقًا لهذا المخطط. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T07:45+0000

2022-06-24T07:45+0000

2022-06-24T07:45+0000

روسيا

الصين

اقتصاد

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وأشار الدبلوماسي إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين روسيا الاتحادية والصين تتراوح من 20 إلى 25% وهي آخذة في الازدياد.وقال على قناة "روسيا 24": "سوف نزيد. الآن، يتم إبرام معظم العقود الجديدة بالعملات الوطنية، ولكن القديمة، حيث يُكتب أن عملة التسوية هي الدولار الأمريكي، أو بالنسبة للغاز الطبيعي، اليورو، لا تزال سارية المفعول. لكن هذا الاتجاه سيستمر وسيكون تدريجيًا لاكتساب الزخم، لكني أكرر - لا أحد يضع مهمة القيام بذلك بسرعة، لكي لا نضر أنفسنا، يجب أن يحدث كل ذلك بشكل طبيعي، تحت تأثير عوامل محددة".هذا وفرضت الدول الغربية مؤخرا عددا من العقوبات الجديدة على روسيا بسبب أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا الاتحادية هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.وقال بوتين أيضا إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخلفا فعليا عن التزاماتهما تجاه روسيا، مما أدى إلى تجميد احتياطيات النقد الأجنبي لديها. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.وخلال الأشهر الماضية، كانت السلطات الروسية تتفاوض مع شركاء من آسيا وأفريقيا بشأن الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات التجارية. أخبر سفراء الأعمال في منظمة Delovaya Rossiya ريادة الأعمال وكالة "سبوتنيك" أنه على الرغم من أن هذه عملية معقدة إلا أن مثل هذا القرار يبدو منطقيا وصحيحا في ظل الظروف المعينة، لا سيما في البلدان التي ترتبط بها روسيا بالفعل بعلاقات تجارية واسعة.

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روسيا, الصين, اقتصاد