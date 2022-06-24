https://arabic.sputniknews.com/20220624/السلطات-السعودية-توقف-العمرة-لغير-الحجاج-ابتداء-من-اليوم-1064155569.html
السلطات السعودية توقف العمرة لغير الحجاج ابتداء من اليوم
السلطات السعودية توقف العمرة لغير الحجاج ابتداء من اليوم
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها قررت وقف العمرة لغير الحجاج ابتداء من اليوم الجمعة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:40+0000
2022-06-24T12:40+0000
2022-06-24T12:41+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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ووفقا لبيان نشرته الوزارة بحسابها في موقع "تويتر"، أكدت اقتصار أداء العمرة على الحجاج فقط، معللة القرار بالتيسير على الحجاج.البيان الذي عنونته الوزارة بقولها " تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم، وحفاظا على سلامتكم وسلامتهم، ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجّاج فقط".وتابع: "يُتاح الحجز مجددًا عبر تطبيق اعتمرنا؛ في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
السلطات السعودية توقف العمرة لغير الحجاج ابتداء من اليوم
12:40 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها قررت وقف العمرة لغير الحجاج ابتداء من اليوم الجمعة.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة بحسابها في موقع "تويتر"، أكدت اقتصار أداء العمرة على الحجاج
فقط، معللة القرار بالتيسير على الحجاج.
البيان الذي عنونته الوزارة بقولها " تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم، وحفاظا على سلامتكم وسلامتهم، ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجّاج فقط".
ولفت بيان الوزارة السعودية إلى أن عودة الحجز من أجل أداء العمرة سيكون متاحا مجددا عقب نهاية موسم الحج.
وتابع: "يُتاح الحجز مجددًا عبر تطبيق اعتمرنا؛ في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443هـ".