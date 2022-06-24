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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الصحة-العالمية-لا-ترى-حرجا-في-الأحداث-العامة-ضمن-المناطق-التي-سجلت-إصابات-جدري-القرود-1064152580.html
"الصحة العالمية" لا ترى حرجا في "الأحداث العامة" ضمن المناطق التي سجلت إصابات جدري القرود
"الصحة العالمية" لا ترى حرجا في "الأحداث العامة" ضمن المناطق التي سجلت إصابات جدري القرود
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أمايا أرتاسكوس غلاريا، اليوم الجمعة إن "منظمة الصحة العالمية لا توصي بإلغاء الأحداث العامة بسبب انتشار مرض جدري... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:03+0000
2022-06-24T12:03+0000
علوم
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وقالت المتحدثة باسم المنظمة خلال الندوة عبر الإنترنت: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة".ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود، يوم أمس الخميس.وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.وبدأ، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع مع جدرى القرود، حيث سيقوم المشاركون بتقييم خطر تفشى هذه العدوى.وتتمثل أهداف هذا الاجتماع في تقديم الآراء إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول ما إذا كان الحدث يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وأيضًا بشأن التوصيات المؤقتة المحتملة المقترحة، حسبما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الصحة-العالمية-إصابات-جدري-القرود-تتجاوز-3200-حالة-أغلبهم--رجال-مثليين--1064129910.html
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علوم

"الصحة العالمية" لا ترى حرجا في "الأحداث العامة" ضمن المناطق التي سجلت إصابات جدري القرود

12:03 GMT 24.06.2022
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
علامة منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أمايا أرتاسكوس غلاريا، اليوم الجمعة إن "منظمة الصحة العالمية لا توصي بإلغاء الأحداث العامة بسبب انتشار مرض جدري القرود".
وقالت المتحدثة باسم المنظمة خلال الندوة عبر الإنترنت: "في الوقت الحالي، لا نوصي بإلغاء أو تأجيل أي أنشطة في المناطق التي تم فيها تحديد حالات الإصابة بجدرى القردة".
ونأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود، يوم أمس الخميس.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الصحة العالمية: إصابات جدري القرود تتجاوز 3200 حالة.. أغلبهم رجال مثليين
أمس, 23:40 GMT
وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.
وبدأ، اليوم الخميس، اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع مع جدرى القرود، حيث سيقوم المشاركون بتقييم خطر تفشى هذه العدوى.
وتتمثل أهداف هذا الاجتماع في تقديم الآراء إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول ما إذا كان الحدث يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وأيضًا بشأن التوصيات المؤقتة المحتملة المقترحة، حسبما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.
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