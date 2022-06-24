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القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية
القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T18:32+0000
2022-06-24T18:39+0000
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
رصد عسكري
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وأوضح كوناشينكوف: "التشكيلات والوحدات العسكرية لمجموعة المركز بقيادة العقيد أ. ب. لابين، وبعد أن اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية المتحصنة، هزم العدو، وتابع التقدم، وحاصر مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".
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روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, رصد عسكري

القوات الروسية تضرب حصارا جنوبي مدينة ليسيتشانسك بعد اختراق الصفوف الأوكرانية

18:32 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 18:39 GMT 24.06.2022)
© Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن تجمع القوات "المركز"، وبعد اختراق الدفاعات المحصنة جيدًا للقوات الأوكرانية، "تمكن من هزيمة العدو وحاصر الخاصرة الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضح كوناشينكوف: "التشكيلات والوحدات العسكرية لمجموعة المركز بقيادة العقيد أ. ب. لابين، وبعد أن اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية المتحصنة، هزم العدو، وتابع التقدم، وحاصر مدينة ليسيتشانسك من الجنوب".
وأشار كوناشينكوف إلى أنه "وفي غضون خمسة أيام سيطرت هذه المجموعة من القوات على 11 بلدة، أكبرها لوسكوتوفكا، وميرنايا دولينا، وأوستينوفكا".
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