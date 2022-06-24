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الكشف عن حجم التفجير الذي استهدف "مسؤول خيرسون"
الكشف عن حجم التفجير الذي استهدف "مسؤول خيرسون"
قال مصدر في هيئات إنفاذ القانون الروسية لوكالة"سبوتنيك"، إن زنة العبوة الناسفة، التي قتل على إثرها رئيس إدارة الشباب والرياضة في منطقة خيرسون، كانت 300 غرام من... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:12+0000
2022-06-24T11:14+0000
روسيا
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وبحسب ما قاله مراسل "سبوتنيك"، فإن الجهاز عمل "عندما باشرت السيارة في التحرك".وأضاف: "تم زرع العبوة الناسفة تحت مقعد السائق وكانت سعتها نحو 300 غرام من مادة تي إن تي".وأعلنت سلطات خيرسون، في وقت سابق من اليوم الجمعة في 24 حزيران/يونيو، عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها: "انفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا، لقد كان هجوما إرهابيا".وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة في إدارة ولاية خيرسون دميتري سافلوتشينكو، لقي حتفه نتيجة التفجير.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيسكوف-عن-اغتيال-أحد-المسؤولين-في-مقاطعة-خيرسون-عمل-إرهابي-ولا-يمكن-اعتباره-غير-ذلك-1064145660.html
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الكشف عن حجم التفجير الذي استهدف "مسؤول خيرسون"

11:12 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 11:14 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمبنى بلدية خيرسون
مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال مصدر في هيئات إنفاذ القانون الروسية لوكالة"سبوتنيك"، إن زنة العبوة الناسفة، التي قتل على إثرها رئيس إدارة الشباب والرياضة في منطقة خيرسون، كانت 300 غرام من مادة "تي إن تي".
وبحسب ما قاله مراسل "سبوتنيك"، فإن الجهاز عمل "عندما باشرت السيارة في التحرك".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
بيسكوف عن اغتيال أحد المسؤولين في مقاطعة خيرسون: عمل إرهابي ولا يمكن اعتباره غير ذلك
09:48 GMT
وأضاف: "تم زرع العبوة الناسفة تحت مقعد السائق وكانت سعتها نحو 300 غرام من مادة تي إن تي".
وأعلنت سلطات خيرسون، في وقت سابق من اليوم الجمعة في 24 حزيران/يونيو، عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها: "انفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا، لقد كان هجوما إرهابيا".
وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة في إدارة ولاية خيرسون دميتري سافلوتشينكو، لقي حتفه نتيجة التفجير.
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