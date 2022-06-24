https://arabic.sputniknews.com/20220624/الكشف-عن-حجم-التفجير-التي-استهدف-مسؤول-خيرسون-1064149326.html

الكشف عن حجم التفجير الذي استهدف "مسؤول خيرسون"

الكشف عن حجم التفجير الذي استهدف "مسؤول خيرسون"

قال مصدر في هيئات إنفاذ القانون الروسية لوكالة"سبوتنيك"، إن زنة العبوة الناسفة، التي قتل على إثرها رئيس إدارة الشباب والرياضة في منطقة خيرسون، كانت 300 غرام من... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T11:12+0000

2022-06-24T11:12+0000

2022-06-24T11:14+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062910891_0:0:1149:647_1920x0_80_0_0_4586b291619bd3b993c98842dde7ed3f.jpg

وبحسب ما قاله مراسل "سبوتنيك"، فإن الجهاز عمل "عندما باشرت السيارة في التحرك".وأضاف: "تم زرع العبوة الناسفة تحت مقعد السائق وكانت سعتها نحو 300 غرام من مادة تي إن تي".وأعلنت سلطات خيرسون، في وقت سابق من اليوم الجمعة في 24 حزيران/يونيو، عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها: "انفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا، لقد كان هجوما إرهابيا".وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة في إدارة ولاية خيرسون دميتري سافلوتشينكو، لقي حتفه نتيجة التفجير.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيسكوف-عن-اغتيال-أحد-المسؤولين-في-مقاطعة-خيرسون-عمل-إرهابي-ولا-يمكن-اعتباره-غير-ذلك-1064145660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا