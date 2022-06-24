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https://arabic.sputniknews.com/20220624/المجر-تحث-الاتحاد-الأوروبي-على-إيقاف-فرض-العقوبات-على-روسيا-1064132392.html
المجر تحث الاتحاد الأوروبي على إيقاف فرض العقوبات على روسيا
المجر تحث الاتحاد الأوروبي على إيقاف فرض العقوبات على روسيا
قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالاج أوربان لـ"رويترز" إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ويبدأ محادثات وقف إطلاق النار... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T05:50+0000
2022-06-24T05:57+0000
المجر
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال السياسي إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، زاد إلحاق الضرر بالكتلة.وأضاف السياسي: "نرى الآن أنه كلما فرضنا المزيد من العقوبات، كان الوضع أسوأ. والروس؟ نعم، يشعرون بالسوء أيضًا، لكنهم ينجون. والأسوأ من ذلك، أنهم يواصلون العملية في أوكرانيا".منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على ست حزم من العقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على رجال الأعمال والمسؤولين الروس، وتجميد أصول البنك المركزي، والفصل عن نظام سويفت، وفرض حظر على واردات الفحم والنفط الروسي.
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المجر, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر تحث الاتحاد الأوروبي على إيقاف فرض العقوبات على روسيا

05:50 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 05:57 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Vladimir Sergeevعلما روسيا والاتحاد الأوروبي
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالاج أوربان لـ"رويترز" إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ويبدأ محادثات وقف إطلاق النار بدلاً من ذلك.
وقال السياسي إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، زاد إلحاق الضرر بالكتلة.
وتابع بالاج أوربان: "في النهاية، ستكون أوروبا في الجانب الخاسر في هذا الصراع بسبب المشاكل الاقتصادية".
وأضاف السياسي: "نرى الآن أنه كلما فرضنا المزيد من العقوبات، كان الوضع أسوأ. والروس؟ نعم، يشعرون بالسوء أيضًا، لكنهم ينجون. والأسوأ من ذلك، أنهم يواصلون العملية في أوكرانيا".
منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على ست حزم من العقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على رجال الأعمال والمسؤولين الروس، وتجميد أصول البنك المركزي، والفصل عن نظام سويفت، وفرض حظر على واردات الفحم والنفط الروسي.
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