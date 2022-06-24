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https://arabic.sputniknews.com/20220624/المرتزق-البريطاني-المحكوم-عليه-بالإعدام-يطلب-الصفح-من-شعب-روسيا-ودونباس-1064149742.html
المرتزق البريطاني المحكوم عليه بالإعدام يطلب "الصفح" من شعب روسيا ودونباس
المرتزق البريطاني المحكوم عليه بالإعدام يطلب "الصفح" من شعب روسيا ودونباس
قال المرتزق البريطاني أيدن أسلين، المدان في جمهورية دونيستك الشعبية، إن "قصف وسط مدينة دونيتسك (من قبل القوات الأوكرانية) قد فتح عينيه، وطلب العفو من شعب... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:28+0000
2022-06-24T11:28+0000
بريطانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 جزيران/ يونيو، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانينن البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.وجاء في نص الحكم: "كان شون بينر مطلوبا في المملكة المتحدة لمشاركته في الأعمال القتالية بالعراق وسوريا، وتم الاعتراف به كإرهابي في بريطانيا، بعدها توجه المرتزق إلى أوكرانيا".وأعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندرية كيلين، في 21 حزيران/يونيو، أن بريطانيا أرسلت مذكرة إلى روسيا بشأن الحكم الصادر بحق البريطانيين المرتزقين المحتجزين في جمهورية دونيتسك الشعبية، منوها إلى أن طريقة صياغة هذه المذكرة، تجعل روسيا تبتعد عن محاولة التعاون بشأن هذه القضية.وقال السفير الروسي في لقاء على قناة "روسيا 24": "أستطيع أن أقول إنه كان هناك مناشدة من البريطانيين إلينا، لقد أرسلوا مذكرة".وتابع السفير موضحا طبيعة هذه المذكرة: "لكنها مذكرة تضمنت تعابير متغطرسة بشكل استثنائي، إنها لا تجعلنا نرغب بالتعاون في هذه القضية".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/موسكو-تنظر-في-طلب-لندن-بشأن-مرتزقة-بريطانيين-مدانين-في-دونباس-1064036437.html
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بريطانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

المرتزق البريطاني المحكوم عليه بالإعدام يطلب "الصفح" من شعب روسيا ودونباس

11:28 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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قال المرتزق البريطاني أيدن أسلين، المدان في جمهورية دونيستك الشعبية، إن "قصف وسط مدينة دونيتسك (من قبل القوات الأوكرانية) قد فتح عينيه، وطلب العفو من شعب دونباس وروسيا".
وحكمت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، في 9 جزيران/ يونيو، على مواطنين بريطانيين ومواطن مغربي قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين، بعقوبة الإعدام.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المدانينن البريطانيين، شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المغربي، سعدون إبراهيم، حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.
وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن الحكم على المرتزقة الثلاثة، يمكن استئنافه خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلان الحكم.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو تنظر في طلب لندن بشأن مرتزقة بريطانيين مدانين في دونباس
22 يونيو, 11:24 GMT
وجاء في نص الحكم: "كان شون بينر مطلوبا في المملكة المتحدة لمشاركته في الأعمال القتالية بالعراق وسوريا، وتم الاعتراف به كإرهابي في بريطانيا، بعدها توجه المرتزق إلى أوكرانيا".
وأعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندرية كيلين، في 21 حزيران/يونيو، أن بريطانيا أرسلت مذكرة إلى روسيا بشأن الحكم الصادر بحق البريطانيين المرتزقين المحتجزين في جمهورية دونيتسك الشعبية، منوها إلى أن طريقة صياغة هذه المذكرة، تجعل روسيا تبتعد عن محاولة التعاون بشأن هذه القضية.
وقال السفير الروسي في لقاء على قناة "روسيا 24": "أستطيع أن أقول إنه كان هناك مناشدة من البريطانيين إلينا، لقد أرسلوا مذكرة".
وتابع السفير موضحا طبيعة هذه المذكرة: "لكنها مذكرة تضمنت تعابير متغطرسة بشكل استثنائي، إنها لا تجعلنا نرغب بالتعاون في هذه القضية".
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Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
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