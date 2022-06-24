https://arabic.sputniknews.com/20220624/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-توقع-اتفاقية-مع-المغرب-لمكافحة-السرطان-والأوبئة-1064145403.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقع اتفاقية مع المغرب لمكافحة السرطان والأوبئة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقع اتفاقية مع المغرب لمكافحة السرطان والأوبئة
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، تعاونها مع المغرب لمكافحة السرطان والأوبئة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:46+0000
2022-06-24T09:46+0000
2022-06-24T09:46+0000
أخبار المغرب اليوم
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وكشفت الطاقة الذرية، عبر موقعها الرسمي، أن المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، سيزور المغرب هذا الأسبوع، مشيرة إلى توقيعه اتفاقية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة داء السرطان والأمراض حيوانية المنشأ على غرار "زيكا" و"إيبولا".وأضافت "المغرب داعم قوي للنهوض بالعلوم النووية في إفريقيا وفاعل مهم في ما يتعلق بولوج مرضى السرطان للعلاج والاستجابة لأوبئة الأمراض حيوانية المصدر في القارة".وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تحدد مجالات التعاون التي ستعمل فيها الوكالة الدولية للطاقة النووية والمغرب معا في إطار مبادرة الوكالة "بصيص أمل".وأشارت الوكالة إلى "هذه المبادرة التي تم إطلاقها في فبراير الماضي في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، تهدف إلى تحسين ولوج مرضى السرطان للعلاج في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا سيما في إفريقيا، حيث لا يحصل أكثر من 70 في المائة من السكان على العلاج الإشعاعي".ومن المقررر أن يشارك المغرب في تلك المبادرة، من خلال تعزيز استخدام العلاج الإشعاعي، باعتباره أداة أساسية لعلاج أكثر من نصف مرضى السرطان.
https://arabic.sputniknews.com/20161228/دواء-لعلاج-السرطان-يثير-الجدل-في-المغرب-1021464158.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقع اتفاقية مع المغرب لمكافحة السرطان والأوبئة
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، تعاونها مع المغرب لمكافحة السرطان والأوبئة.
وكشفت الطاقة الذرية، عبر موقعها الرسمي، أن المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، سيزور المغرب هذا الأسبوع، مشيرة إلى توقيعه اتفاقية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة داء السرطان والأمراض حيوانية المنشأ على غرار "زيكا" و"إيبولا".
28 ديسمبر 2016, 13:15 GMT
وأضافت "المغرب داعم قوي للنهوض بالعلوم النووية في إفريقيا وفاعل مهم في ما يتعلق بولوج مرضى السرطان للعلاج والاستجابة لأوبئة الأمراض حيوانية المصدر في القارة".
وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تحدد مجالات التعاون التي ستعمل فيها الوكالة الدولية للطاقة النووية
والمغرب معا في إطار مبادرة الوكالة "بصيص أمل".
وأشارت الوكالة إلى "هذه المبادرة التي تم إطلاقها في فبراير الماضي في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، تهدف إلى تحسين ولوج مرضى السرطان للعلاج في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا سيما في إفريقيا، حيث لا يحصل أكثر من 70 في المائة من السكان على العلاج الإشعاعي".
ومن المقررر أن يشارك المغرب
في تلك المبادرة، من خلال تعزيز استخدام العلاج الإشعاعي، باعتباره أداة أساسية لعلاج أكثر من نصف مرضى السرطان.