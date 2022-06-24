https://arabic.sputniknews.com/20220624/اليونيسيف-8-ملايين-طفل-في-15-دولة-معرضون-لخطر-الموت-من-الهزال-الشديد-1064135729.html

"اليونيسيف": 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد

"اليونيسيف": 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد

صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T07:39+0000

2022-06-24T07:39+0000

2022-06-24T07:39+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102268/00/1022680055_0:35:3600:2060_1920x0_80_0_0_7caef5df6d86f6b93910b1bc53bbea6f.jpg

وأضافت اليونيسيف في بيان، أن 8 ملايين طفلٍ دون سن الخامسة في 15 دولة منكوبة بالأزمات معرضون لاحتمالية خطر الموت من الهزال الحاد ما لم يتلقوا طعاما علاجيا ورعاية فورية.وأوضحت أن أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام، أجبرت 260 ألف طفل إضافي، "أي طفل كل 60 ثانية" على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولة تتحمل وطأة الأزمة الغذائية، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط. وشددت المنظمة على ضرورة الوصول إلى هؤلاء الأطفال الآن بالعلاج قبل فوات الأوان. ولفتت إلى أنها تعمل على خطة لتسريع المساعدات، في محاولة لتجنب انفجار وفيات الأطفال والتخفيف من الأضرار طويلة الأجل للهزال الشديد.كما دعت اليونيسيف إلى توفير 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات التغذية الأساسية والرعاية لتجنب احتمال وفاة ملايين الأطفال.

https://arabic.sputniknews.com/20211223/اليونيسيف-تكشف-عن-تزايد-العنف-واستخدام-القوة-المفرط-ضد-أطفال-السودان-1054475921.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن