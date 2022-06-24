https://arabic.sputniknews.com/20220624/اليونيسيف-8-ملايين-طفل-في-15-دولة-معرضون-لخطر-الموت-من-الهزال-الشديد-1064135729.html
"اليونيسيف": 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد
"اليونيسيف": 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد
صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T07:39+0000
2022-06-24T07:39+0000
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وأضافت اليونيسيف في بيان، أن 8 ملايين طفلٍ دون سن الخامسة في 15 دولة منكوبة بالأزمات معرضون لاحتمالية خطر الموت من الهزال الحاد ما لم يتلقوا طعاما علاجيا ورعاية فورية.وأوضحت أن أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام، أجبرت 260 ألف طفل إضافي، "أي طفل كل 60 ثانية" على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولة تتحمل وطأة الأزمة الغذائية، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط. وشددت المنظمة على ضرورة الوصول إلى هؤلاء الأطفال الآن بالعلاج قبل فوات الأوان. ولفتت إلى أنها تعمل على خطة لتسريع المساعدات، في محاولة لتجنب انفجار وفيات الأطفال والتخفيف من الأضرار طويلة الأجل للهزال الشديد.كما دعت اليونيسيف إلى توفير 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات التغذية الأساسية والرعاية لتجنب احتمال وفاة ملايين الأطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/اليونيسيف-تكشف-عن-تزايد-العنف-واستخدام-القوة-المفرط-ضد-أطفال-السودان-1054475921.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
"اليونيسيف": 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد
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صرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن 8 ملايين طفل في 15 دولة معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد.
وأضافت اليونيسيف في بيان
، أن 8 ملايين طفلٍ دون سن الخامسة في 15 دولة منكوبة بالأزمات معرضون لاحتمالية خطر الموت من الهزال الحاد ما لم يتلقوا طعاما علاجيا ورعاية فورية.
وأوضحت أن أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة منذ بداية العام، أجبرت 260 ألف طفل إضافي، "أي طفل كل 60 ثانية" على معاناة من الهزال الشديد في 15 دولة تتحمل وطأة الأزمة الغذائية، بما في ذلك القرن الأفريقي ومنطقة الساحل الأوسط.
23 ديسمبر 2021, 09:20 GMT
وشددت المنظمة على ضرورة الوصول إلى هؤلاء الأطفال الآن بالعلاج قبل فوات الأوان.
وأشارت إلى أنها تكثف جهودها في الدول الـ 15 الأكثر تضرراً، وهي أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن.
ولفتت إلى أنها تعمل على خطة لتسريع المساعدات، في محاولة لتجنب انفجار وفيات الأطفال والتخفيف من الأضرار طويلة الأجل للهزال الشديد.
كما دعت اليونيسيف إلى توفير 1.2 مليار دولار أمريكي لتقديم خدمات التغذية الأساسية والرعاية لتجنب احتمال وفاة ملايين الأطفال.