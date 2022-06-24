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https://arabic.sputniknews.com/20220624/انخفاض-واردات-الأردن-من-روسيا-وأوكرانيا-1064146288.html
انخفاض واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا
انخفاض واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا
انخفضت واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا في الثلث الأول من العام الحالي، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T10:00+0000
2022-06-24T10:00+0000
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وقالت وكالة أنباء "عمون" إن واردات الأردن من روسيا انخفضت بنسبة 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات الأردنية.وأوضح التقرير أن قيمة واردات الأردن من روسيا، خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغت 33.709 مليون دينار، مقارنة مع 86.752 مليون دينار للعام الماضي.في السياق ذاته، جاء حجم واردات الأردن من روسيا، في شهر أبريل/ نيسان وحده، بزيادة قدرها 62%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.829 مليون دينار، مقابل 3.753 مليون دينار للعام الماضي.وتناول التقرير كذلك حجم الواردات الأردنية من أوكرانيا والتي انخفضت هي الأخرى خلال الثلث الأول من العام بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 26.778 مليون دينار، مقارنة مع 46.337 مليون دينار لعام 2021.وهبط حجم الواردات الأردنية من أوكرانيا، بنسبة 80%، في شهر أبريل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 2.032 مليون دينار، مقارنة مع 10.010 مليون دينار، فيما زادت صادرات الأردن إلى أوكرانيا بنسبة 59%، في أول 4 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 845 ألف دينار، مقارنة مع 532 ألف دينار للثلث الأول من العام الماضي.وانخفضت الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا في أبريل بنسبة 100%، وبلغت قيمتها صفرا، مقارنة مع 24 ألف دينار في الشهر ذاته من 2021.يذكر أن أهم الواردات الأردن من أوكرانيا بحسب القيمة المستوردة للعام 2020 هي الحبوب، الزيوت الحيوانية والنباتية، حيوانات حية من فصيلة الأبقار، الكبريت، أما أهم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا حسب القيمة المصدرة التمر المجفف.ويستورد الأردن من روسيا العديد من المنتجات منها (حسب القيمة المستوردة للعام 2020): (شعير، حمص، حديد، نحاس، مصنوعات سكرية، زيت بذور عباد الشمس) وغيرها، فيما كانت أهم الصادرات الأردنية لروسيا للعام ذاته: (أسمدة، تمر، ألبسة وتوابعها).
https://arabic.sputniknews.com/20220403/تشكيل-لجنة-شعبية-للتضامن-مع-روسيا-في-الأردن-1060787287.html
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انخفاض واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا

10:00 GMT 24.06.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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انخفضت واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا في الثلث الأول من العام الحالي، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت وكالة أنباء "عمون" إن واردات الأردن من روسيا انخفضت بنسبة 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات الأردنية.
وأوضح التقرير أن قيمة واردات الأردن من روسيا، خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغت 33.709 مليون دينار، مقارنة مع 86.752 مليون دينار للعام الماضي.
في السياق ذاته، جاء حجم واردات الأردن من روسيا، في شهر أبريل/ نيسان وحده، بزيادة قدرها 62%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.829 مليون دينار، مقابل 3.753 مليون دينار للعام الماضي.
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وتناول التقرير كذلك حجم الواردات الأردنية من أوكرانيا والتي انخفضت هي الأخرى خلال الثلث الأول من العام بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 26.778 مليون دينار، مقارنة مع 46.337 مليون دينار لعام 2021.
وهبط حجم الواردات الأردنية من أوكرانيا، بنسبة 80%، في شهر أبريل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 2.032 مليون دينار، مقارنة مع 10.010 مليون دينار، فيما زادت صادرات الأردن إلى أوكرانيا بنسبة 59%، في أول 4 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 845 ألف دينار، مقارنة مع 532 ألف دينار للثلث الأول من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا في أبريل بنسبة 100%، وبلغت قيمتها صفرا، مقارنة مع 24 ألف دينار في الشهر ذاته من 2021.
يذكر أن أهم الواردات الأردن من أوكرانيا بحسب القيمة المستوردة للعام 2020 هي الحبوب، الزيوت الحيوانية والنباتية، حيوانات حية من فصيلة الأبقار، الكبريت، أما أهم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا حسب القيمة المصدرة التمر المجفف.
ويستورد الأردن من روسيا العديد من المنتجات منها (حسب القيمة المستوردة للعام 2020): (شعير، حمص، حديد، نحاس، مصنوعات سكرية، زيت بذور عباد الشمس) وغيرها، فيما كانت أهم الصادرات الأردنية لروسيا للعام ذاته: (أسمدة، تمر، ألبسة وتوابعها).
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