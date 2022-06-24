https://arabic.sputniknews.com/20220624/انخفاض-واردات-الأردن-من-روسيا-وأوكرانيا-1064146288.html

انخفاض واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا

انخفاض واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا

انخفضت واردات الأردن من روسيا وأوكرانيا في الثلث الأول من العام الحالي، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T10:00+0000

2022-06-24T10:00+0000

2022-06-24T10:00+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102078/87/1020788751_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e5b3d63636d5f72f643a995bb1a34ebc.jpg

وقالت وكالة أنباء "عمون" إن واردات الأردن من روسيا انخفضت بنسبة 61%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات الأردنية.وأوضح التقرير أن قيمة واردات الأردن من روسيا، خلال الثلث الأول من العام الجاري بلغت 33.709 مليون دينار، مقارنة مع 86.752 مليون دينار للعام الماضي.في السياق ذاته، جاء حجم واردات الأردن من روسيا، في شهر أبريل/ نيسان وحده، بزيادة قدرها 62%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 9.829 مليون دينار، مقابل 3.753 مليون دينار للعام الماضي.وتناول التقرير كذلك حجم الواردات الأردنية من أوكرانيا والتي انخفضت هي الأخرى خلال الثلث الأول من العام بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت 26.778 مليون دينار، مقارنة مع 46.337 مليون دينار لعام 2021.وهبط حجم الواردات الأردنية من أوكرانيا، بنسبة 80%، في شهر أبريل مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ليصل إلى 2.032 مليون دينار، مقارنة مع 10.010 مليون دينار، فيما زادت صادرات الأردن إلى أوكرانيا بنسبة 59%، في أول 4 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 845 ألف دينار، مقارنة مع 532 ألف دينار للثلث الأول من العام الماضي.وانخفضت الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا في أبريل بنسبة 100%، وبلغت قيمتها صفرا، مقارنة مع 24 ألف دينار في الشهر ذاته من 2021.يذكر أن أهم الواردات الأردن من أوكرانيا بحسب القيمة المستوردة للعام 2020 هي الحبوب، الزيوت الحيوانية والنباتية، حيوانات حية من فصيلة الأبقار، الكبريت، أما أهم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا حسب القيمة المصدرة التمر المجفف.ويستورد الأردن من روسيا العديد من المنتجات منها (حسب القيمة المستوردة للعام 2020): (شعير، حمص، حديد، نحاس، مصنوعات سكرية، زيت بذور عباد الشمس) وغيرها، فيما كانت أهم الصادرات الأردنية لروسيا للعام ذاته: (أسمدة، تمر، ألبسة وتوابعها).

https://arabic.sputniknews.com/20220403/تشكيل-لجنة-شعبية-للتضامن-مع-روسيا-في-الأردن-1060787287.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن