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بايرن ميونيخ ينفي ضم كريستيانو رونالدو
بايرن ميونيخ ينفي ضم كريستيانو رونالدو
نفى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالحميدزيتش، الأخبار التي تربط الفريق برونالدو، واصفا إياها بأنها غير صحيحة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T20:43+0000
2022-06-24T20:43+0000
رياضة
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وقال صالحميدزيتش لوسائل إعلام ألمانية: "كريستيانو رونالدو لاعب من الدرجة الأولى ولديه مسيرة استثنائية، لكن الأخبار حول صفقة بينه وبين بايرن ميونيخ غير صحيحة".وفي خبر مفاجئ كشفت صحيفة آس الإسبانية الجمعة أن بايرن ميونخ وجه أنظاره لحسم صفقة البرتغالي وضمه من مانشستر يونايتد، بعد اقتناعهم برحيل الهداف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نحو فريق برشلونة الإسباني.ووقع الاختيار على رونالدو رغم تقدمه في السن، إذ يرى النادي الألماني بأنه البديل المثالي لليفاندوفسكي بفضل الحس الهجومي العالي الذي يمتلكه، كذلك خبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، مما يجعله عنصراً مهماً في معادلة البحث عن التتويج القاري.وأكد صالحميدزيتش أن "هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة".
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رياضة

بايرن ميونيخ ينفي ضم كريستيانو رونالدو

20:43 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد
النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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نفى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالحميدزيتش، الأخبار التي تربط الفريق برونالدو، واصفا إياها بأنها غير صحيحة.
وقال صالحميدزيتش لوسائل إعلام ألمانية: "كريستيانو رونالدو لاعب من الدرجة الأولى ولديه مسيرة استثنائية، لكن الأخبار حول صفقة بينه وبين بايرن ميونيخ غير صحيحة".
وفي خبر مفاجئ كشفت صحيفة آس الإسبانية الجمعة أن بايرن ميونخ وجه أنظاره لحسم صفقة البرتغالي وضمه من مانشستر يونايتد، بعد اقتناعهم برحيل الهداف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، نحو فريق برشلونة الإسباني.
ووقع الاختيار على رونالدو رغم تقدمه في السن، إذ يرى النادي الألماني بأنه البديل المثالي لليفاندوفسكي بفضل الحس الهجومي العالي الذي يمتلكه، كذلك خبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا، مما يجعله عنصراً مهماً في معادلة البحث عن التتويج القاري.
وأكد صالحميدزيتش أن "هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة".
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