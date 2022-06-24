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https://arabic.sputniknews.com/20220624/برلين-ألمانيا-تلقت-من-أوكرانيا-17-مليون-طن-من-الحبوب-فقط-1064154171.html
برلين: ألمانيا تلقت من أوكرانيا 1.7 مليون طن من الحبوب فقط
برلين: ألمانيا تلقت من أوكرانيا 1.7 مليون طن من الحبوب فقط
قال وزير الأغذية والزراعة الألمانية جيم أوزديمير إن أوروبا تلقت في مايو/ أيار 1.7 مليون طن فقط من الحبوب من أوكرانيا بدلاً من 5 ملايين طن. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:24+0000
2022-06-24T12:24+0000
العالم
روسيا
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قال الوزير في مؤتمر صحفي في برلين: "الخبر السار هو أنه من بين الخمسة ملايين طن التي كانت لدينا في الشهر الذي سبق الحرب، تم تسليم 1.7 مليون طن في مايو عن طريق البر. ربما سنكون قادرين على زيادة هذا".وأضاف أن أوكرانيا تعاني "بشكل مؤلم من حصار على الموانئ البحرية"، مما يجعل من المستحيل إخراج الحبوب، وحث على التفكير في إنشاء طرق دائمة في هذا الشأن وليس فقط مؤقتة.حذرت الأمم المتحدة مرارًا من أزمة الغذاء التي قد تحدث بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالوقوف في وجه توريد السلع الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للطعام الذي تم الكشف عنه في ميناء ماريوبول، وكذلك عمليات التلغيم التي نفذتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، والتي لا تسمح بنقل الموارد للأسواق العالمية عن طريق السفن.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/ميدفيديف-يذكر-ألمانيا-بحصار-لينينغراد-1064151625.html
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العالم, روسيا

برلين: ألمانيا تلقت من أوكرانيا 1.7 مليون طن من الحبوب فقط

12:24 GMT 24.06.2022
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© flickr.com / Caribb
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قال وزير الأغذية والزراعة الألمانية جيم أوزديمير إن أوروبا تلقت في مايو/ أيار 1.7 مليون طن فقط من الحبوب من أوكرانيا بدلاً من 5 ملايين طن.
قال الوزير في مؤتمر صحفي في برلين: "الخبر السار هو أنه من بين الخمسة ملايين طن التي كانت لدينا في الشهر الذي سبق الحرب، تم تسليم 1.7 مليون طن في مايو عن طريق البر. ربما سنكون قادرين على زيادة هذا".
وأضاف أن أوكرانيا تعاني "بشكل مؤلم من حصار على الموانئ البحرية"، مما يجعل من المستحيل إخراج الحبوب، وحث على التفكير في إنشاء طرق دائمة في هذا الشأن وليس فقط مؤقتة.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
ميدفيديف يذكر ألمانيا بحصار لينينغراد
11:52 GMT
حذرت الأمم المتحدة مرارًا من أزمة الغذاء التي قد تحدث بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالوقوف في وجه توريد السلع الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فيما رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
في الوقت نفسه، خلقت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للطعام الذي تم الكشف عنه في ميناء ماريوبول، وكذلك عمليات التلغيم التي نفذتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، والتي لا تسمح بنقل الموارد للأسواق العالمية عن طريق السفن.
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