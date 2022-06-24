https://arabic.sputniknews.com/20220624/بعد-إلغاء-الإجهاض-المحكمة-العليا-الأمريكية-الحق-في-المثلية-خطأ-يجب-مراجعته-1064168972.html

بعد إلغاء الإجهاض... المحكمة العليا الأمريكية: الحق في المثلية خطأ يجب مراجعته

بعد إلغاء الإجهاض... المحكمة العليا الأمريكية: الحق في المثلية خطأ يجب مراجعته

قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، اليوم الجمعة، إنه يجب إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت حقوق المثليين وحقوق منع... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T18:42+0000

2022-06-24T18:42+0000

2022-06-24T18:42+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب توماس في تعليق عقب إصدار المحكمة قرارا بإلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض، أن تلك الأحكام "كانت قرارات خاطئة بشكل واضح"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".الحالات التي ذكرها هي حكم "غريسولد ضد كونيتيكت"، الصادر في عام 1965 والذي أقر حق الأزواج في الحصول على موانع الحمل، وأيضا حكم "لورنس ضد تكساس" في عام 2003، والذي منح الحق في الانخراط في أفعال جنسية خاصة، وحكم 2015 في قضية "أوبيرجفيل ضد هودجز" الذي ينص على حق زواج المثليين.توصية توماس بإعادة النظر في أن القرارات الثلاثة لا تتمتع بقوة السوابق القانونية، ولا تجبر زملاءه في المحكمة العليا على اتخاذ الإجراء الذي اقترحه.لكنها دعوة ضمنية للمشرعين المحافظين في الولايات الفردية لتمرير تشريعات قد تتعارض مع القرارات السابقة للمحكمة العليا، مع التركيز على احتمالية عكس المحكمة لتلك الأحكام عند مرحلة ما.أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في وقت سابق اليوم، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.

https://arabic.sputniknews.com/20220624/جونسون-قرار-المحكمة-العليا-الأمريكية-حول-الإجهاض-خطوة-كبيرة-إلى-الوراء-1064166228.html

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