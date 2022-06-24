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https://arabic.sputniknews.com/20220624/بلينكن-قمة-مجموعة-السبع-ستبحث-إمكانية-التوصل-إلى-حل-دبلوماسي-للأزمة-الأوكرانية-1064151439.html
بلينكن: قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
بلينكن: قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القمة المنتظرة لمجموعة الـ7 في قلعة إلماو ببافاريا الألمانية يومي 26 و 28 يونيو/ حزيران الجاري، ستناقش عواقب... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T11:51+0000
2022-06-24T11:51+0000
العالم
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وقال بلينكن للصحفيين بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في برلين بأن قمة مجموعة السبع "ستناقش نتائج العدوان الروسي على أوكرانيا في الأيام المقبلة وعلى وجه الخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل دبلوماسي، وكذلك الاستعدادات لوضع إذا لم يكن هذا الاحتمال موجودا."هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران/ يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بايدن-يتوجه-إلى-أوروبا-لحضور-قمة-مجموعة-السبع-وحلف-الناتو-1063281072.html
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العالم, قمة السبع, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا

بلينكن: قمة مجموعة السبع ستبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية

11:51 GMT 24.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن القمة المنتظرة لمجموعة الـ7 في قلعة إلماو ببافاريا الألمانية يومي 26 و 28 يونيو/ حزيران الجاري، ستناقش عواقب تصرفات روسيا في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.
وقال بلينكن للصحفيين بعد لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك في برلين بأن قمة مجموعة السبع "ستناقش نتائج العدوان الروسي على أوكرانيا في الأيام المقبلة وعلى وجه الخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل دبلوماسي، وكذلك الاستعدادات لوضع إذا لم يكن هذا الاحتمال موجودا."
هذا وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في قلعة إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين في القمة زعماء السنغال وجمهورية جنوب إفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا. كما سيشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
بايدن يتوجه إلى أوروبا لحضور قمة مجموعة السبع وحلف الناتو
8 يونيو, 12:47 GMT
هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان: "الرئيس جوزيف بايدن سيتوجه إلى شلوس إلماو (فندق فاخر) جنوبي ألمانيا في 25 حزيران/ يونيو لحضور قمة زعماء مجموعة السبع".
وأضاف البيان: "الرئيس وزعماء مجموعة السبع سيناقشون عددا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا ديمقراطية ومزدهرة ذات سيادة، ومرونة اقتصادية، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي حدثت بسبب حرب روسيا العدوانية".
وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه في 28 يونيو إلى مدريد لحضور قمة حلف الناتو، موضحا أن الحلفاء سيعتمدون مفهوما استراتيجيا جديدا لتوجه حلف الناتو خلال العقد المقبل.
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