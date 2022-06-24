https://arabic.sputniknews.com/20220624/بوتين-ولوكاشينكو-يلتقيان-غدا-في-سان-بطرسبورغ-1064144134.html
بوتين ولوكاشينكو يلتقيان غدا في سان بطرسبورغ
بوتين ولوكاشينكو يلتقيان غدا في سان بطرسبورغ
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي يوم غد بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيبحثان تنمية... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:29+0000
2022-06-24T09:29+0000
2022-06-24T09:29+0000
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
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وجاء في بيان الكرملين: "في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ. ومن المقرر بحث تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التكامل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو
بوتين ولوكاشينكو يلتقيان غدا في سان بطرسبورغ
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أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي يوم غد بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء في بيان الكرملين: "في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ. ومن المقرر بحث تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التكامل".