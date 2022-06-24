عربي
لافروف: نركز على التطبيق الكامل لاتفاقية الوضع القانوني لدول بحر قزوين
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بوتين-ولوكاشينكو-يلتقيان-غدا-في-سان-بطرسبورغ-1064144134.html
بوتين ولوكاشينكو يلتقيان غدا في سان بطرسبورغ
بوتين ولوكاشينكو يلتقيان غدا في سان بطرسبورغ
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي يوم غد بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيبحثان تنمية... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:29+0000
2022-06-24T09:29+0000
فلاديمير بوتين
ألكسندر لوكاشينكو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761163_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_c7d66710b72e611781be2aac0a02933c.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ. ومن المقرر بحث تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التكامل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761163_39:0:2756:2038_1920x0_80_0_0_6cb28799cf81598e8b53a76f0ab61014.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو

بوتين ولوكاشينكو يلتقيان غدا في سان بطرسبورغ

09:29 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي يوم غد بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ، حيث سيبحثان تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء في بيان الكرملين: "في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو، يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في مدينة سان بطرسبورغ. ومن المقرر بحث تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التكامل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره الأذربيجاني في باكو09:19 GMTВоеннослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала