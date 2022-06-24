عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيان-أمريكي-أوروبي-مشترك-يحذر-من-أي-إجراء-قد-يؤدي-للانقسام-في-ليبيا-1064172658.html
بيان أمريكي أوروبي مشترك يحذر من أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا
بيان أمريكي أوروبي مشترك يحذر من أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا
رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T23:22+0000
2022-06-24T23:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/73/1045877307_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_19de69b9cb198df4573441a490afbf6a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته الجمعة "نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.وأشار البيان إلى أنَّ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن كذلك.وشددت الدول في بيانها على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.ورفضت الدول بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.وحثت الدول في البيان القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.وعولت الدول الخمس في البيان على التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنَّ العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.وأكدت الدول في بيانها أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.وحث البيان قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/عودة-الحركة-في-الاتجاهين-على-معبر-رأس-جدير-بين-تونس-وليبيا-1064157706.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104587/73/1045877307_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_d44aeb19b4ad7d2aced4fadac0fdde3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

بيان أمريكي أوروبي مشترك يحذر من أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا

23:22 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا يونيو 2020
 طرابلس، ليبيا يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبرTelegram
رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته الجمعة "نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
الجيش التونسي على الحدود الليبية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
عودة الحركة في الاتجاهين على معبر رأس جدير بين تونس وليبيا
13:05 GMT
ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
وأشار البيان إلى أنَّ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن كذلك.
وشددت الدول في بيانها على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.
ورفضت الدول بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.
وحثت الدول في البيان القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.
وعولت الدول الخمس في البيان على التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنَّ العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.
وأكدت الدول في بيانها أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.
وحث البيان قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала