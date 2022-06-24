https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيان-أمريكي-أوروبي-مشترك-يحذر-من-أي-إجراء-قد-يؤدي-للانقسام-في-ليبيا-1064172658.html

بيان أمريكي أوروبي مشترك يحذر من أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا

بيان أمريكي أوروبي مشترك يحذر من أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا

رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T23:22+0000

2022-06-24T23:22+0000

2022-06-24T23:22+0000

أخبار ليبيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته الجمعة "نرحب بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق ونقدر عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".ودعت الدول الخمس في بيانها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي ومؤتمر الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.وأشار البيان إلى أنَّ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن كذلك.وشددت الدول في بيانها على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.ورفضت الدول بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.وحثت الدول في البيان القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.وعولت الدول الخمس في البيان على التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر / تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنَّ العنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.وأكدت الدول في بيانها أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.وحث البيان قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

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أخبار ليبيا اليوم