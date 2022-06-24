https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيربوك-ألمانيا-تعمل-مع-الشركات-بنشاط-بشأن-إمكانية-تصدير-الحبوب-من-روسيا-1064143358.html

بيربوك: ألمانيا تعمل مع الشركات بنشاط بشأن إمكانية تصدير الحبوب من روسيا

بيربوك: ألمانيا تعمل مع الشركات بنشاط بشأن إمكانية تصدير الحبوب من روسيا

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين تعمل بنشاط مع الشركات بشأن احتمال نقل الحبوب من روسيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T09:02+0000

2022-06-24T09:02+0000

2022-06-24T09:02+0000

العالم

حبوب

أخبار ألمانيا

تصدير

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1063223737_0:0:1260:710_1920x0_80_0_0_b5d212aef184daedcab8f96757603dc2.jpg

وقالت بيربوك في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالحبوب الروسية، لا يوجد حصار... ظلت الصادرات مرتفعة كما كانت في العام الماضي. هناك بعض الشركات غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها نقل الحبوب على متن السفن، لذلك نحن نعمل بنشاط لتوضيح فهم هذه الشركات أنه يمكن أيضا تصدير هذه الحبوب من روسيا".وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، استعداد روسيا لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها، مضيفا: "هناك أيضًا فرص لاستخدام ممرات نقل عبر بولندا ورومانيا وبيلاروسيا. الشيء الوحيد الذي يتطلبه الخيار الأخير هو رفع العقوبات المفروضة على الأسمدة البيلاروسية".وأشار أنطونوف بالقول: "إن كانت واشنطن تريد حقًا تحسين الموقف في السوق الزراعية العالمية فلنتعاون.. توقفوا عن تحميل روسيا مسؤولية كل المشكلات. نحن مستعدون للعمل معًا لتحسين الوضع في جميع دول العالم".وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، أوجدت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وروسيا لا تتدخل في ذلك، وقال إنه إذا نظفت أوكرانيا موانئ المناجم من الألغام، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/روسيا-مستعدة-لتسهيل-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الواقعة-تحت-سيطرتها-1063750934.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, حبوب, أخبار ألمانيا, تصدير