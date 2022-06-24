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https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيربوك-ألمانيا-تعمل-مع-الشركات-بنشاط-بشأن-إمكانية-تصدير-الحبوب-من-روسيا-1064143358.html
بيربوك: ألمانيا تعمل مع الشركات بنشاط بشأن إمكانية تصدير الحبوب من روسيا
بيربوك: ألمانيا تعمل مع الشركات بنشاط بشأن إمكانية تصدير الحبوب من روسيا
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين تعمل بنشاط مع الشركات بشأن احتمال نقل الحبوب من روسيا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:02+0000
2022-06-24T09:02+0000
العالم
حبوب
أخبار ألمانيا
تصدير
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وقالت بيربوك في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالحبوب الروسية، لا يوجد حصار... ظلت الصادرات مرتفعة كما كانت في العام الماضي. هناك بعض الشركات غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها نقل الحبوب على متن السفن، لذلك نحن نعمل بنشاط لتوضيح فهم هذه الشركات أنه يمكن أيضا تصدير هذه الحبوب من روسيا".وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، استعداد روسيا لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها، مضيفا: "هناك أيضًا فرص لاستخدام ممرات نقل عبر بولندا ورومانيا وبيلاروسيا. الشيء الوحيد الذي يتطلبه الخيار الأخير هو رفع العقوبات المفروضة على الأسمدة البيلاروسية".وأشار أنطونوف بالقول: "إن كانت واشنطن تريد حقًا تحسين الموقف في السوق الزراعية العالمية فلنتعاون.. توقفوا عن تحميل روسيا مسؤولية كل المشكلات. نحن مستعدون للعمل معًا لتحسين الوضع في جميع دول العالم".وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، أوجدت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وروسيا لا تتدخل في ذلك، وقال إنه إذا نظفت أوكرانيا موانئ المناجم من الألغام، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/روسيا-مستعدة-لتسهيل-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الواقعة-تحت-سيطرتها-1063750934.html
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العالم, حبوب, أخبار ألمانيا, تصدير

بيربوك: ألمانيا تعمل مع الشركات بنشاط بشأن إمكانية تصدير الحبوب من روسيا

09:02 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / FAROOQ NAEEMوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / FAROOQ NAEEM
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صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين تعمل بنشاط مع الشركات بشأن احتمال نقل الحبوب من روسيا.
وقالت بيربوك في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالحبوب الروسية، لا يوجد حصار... ظلت الصادرات مرتفعة كما كانت في العام الماضي. هناك بعض الشركات غير متأكدة مما إذا كان بإمكانها نقل الحبوب على متن السفن، لذلك نحن نعمل بنشاط لتوضيح فهم هذه الشركات أنه يمكن أيضا تصدير هذه الحبوب من روسيا".
وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، استعداد روسيا لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ التي تسيطر عليها، مضيفا: "هناك أيضًا فرص لاستخدام ممرات نقل عبر بولندا ورومانيا وبيلاروسيا. الشيء الوحيد الذي يتطلبه الخيار الأخير هو رفع العقوبات المفروضة على الأسمدة البيلاروسية".
وأشار أنطونوف بالقول: "إن كانت واشنطن تريد حقًا تحسين الموقف في السوق الزراعية العالمية فلنتعاون.. توقفوا عن تحميل روسيا مسؤولية كل المشكلات. نحن مستعدون للعمل معًا لتحسين الوضع في جميع دول العالم".
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها
17 يونيو, 02:48 GMT
وصرحت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا بتهديد أزمة الغذاء بسبب نقص الحبوب، واتهم الغرب روسيا بالتصدي لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، ونفت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات. في الوقت نفسه، أوجدت سلطات كييف نفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب للتصدير، بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا توجد مشاكل مع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وروسيا لا تتدخل في ذلك، وقال إنه إذا نظفت أوكرانيا موانئ المناجم من الألغام، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
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