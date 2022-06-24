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https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيسكوف-عن-اغتيال-أحد-المسؤولين-في-مقاطعة-خيرسون-عمل-إرهابي-ولا-يمكن-اعتباره-غير-ذلك-1064145660.html
بيسكوف عن اغتيال أحد المسؤولين في مقاطعة خيرسون: عمل إرهابي ولا يمكن اعتباره غير ذلك
بيسكوف عن اغتيال أحد المسؤولين في مقاطعة خيرسون: عمل إرهابي ولا يمكن اعتباره غير ذلك
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حادث اغتيال مدير إدارة الشباب والرياضة في مقاطعة خيرسون، بتفجير سيارته بأنه "عمل إرهابي". 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:48+0000
2022-06-24T09:53+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يولي اهتماما بمسائل توفير الأمن خلال اللقاءات مع العسكريين: "أستطيع أن أقول، إن جنودنا موجودون هناك. بالطبع، هذا النشاط الإرهابي يتطلب اهتماما خاصا. هذه ليست سوى أعمال إرهابية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها إلا على هذا الأساس".وأعلنت سلطات خيرسون عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها " وانفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا. لقد كان هجوما إرهابيا".وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلوتشينكو، توفي نتيجة التفجير.
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دميتري بيسكوف, روسيا

بيسكوف عن اغتيال أحد المسؤولين في مقاطعة خيرسون: عمل إرهابي ولا يمكن اعتباره غير ذلك

09:48 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 09:53 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حادث اغتيال مدير إدارة الشباب والرياضة في مقاطعة خيرسون، بتفجير سيارته بأنه "عمل إرهابي".
وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يولي اهتماما بمسائل توفير الأمن خلال اللقاءات مع العسكريين: "أستطيع أن أقول، إن جنودنا موجودون هناك. بالطبع، هذا النشاط الإرهابي يتطلب اهتماما خاصا. هذه ليست سوى أعمال إرهابية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها إلا على هذا الأساس".
وأعلنت سلطات خيرسون عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها " وانفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا. لقد كان هجوما إرهابيا".
وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلوتشينكو، توفي نتيجة التفجير.
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