https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيسكوف-عن-اغتيال-أحد-المسؤولين-في-مقاطعة-خيرسون-عمل-إرهابي-ولا-يمكن-اعتباره-غير-ذلك-1064145660.html

بيسكوف عن اغتيال أحد المسؤولين في مقاطعة خيرسون: عمل إرهابي ولا يمكن اعتباره غير ذلك

بيسكوف عن اغتيال أحد المسؤولين في مقاطعة خيرسون: عمل إرهابي ولا يمكن اعتباره غير ذلك

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، حادث اغتيال مدير إدارة الشباب والرياضة في مقاطعة خيرسون، بتفجير سيارته بأنه "عمل إرهابي". 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T09:48+0000

2022-06-24T09:48+0000

2022-06-24T09:53+0000

دميتري بيسكوف

روسيا

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وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يولي اهتماما بمسائل توفير الأمن خلال اللقاءات مع العسكريين: "أستطيع أن أقول، إن جنودنا موجودون هناك. بالطبع، هذا النشاط الإرهابي يتطلب اهتماما خاصا. هذه ليست سوى أعمال إرهابية، وبالتالي لا يمكن التعامل معها إلا على هذا الأساس".وأعلنت سلطات خيرسون عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها " وانفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا. لقد كان هجوما إرهابيا".وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلوتشينكو، توفي نتيجة التفجير.

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دميتري بيسكوف, روسيا