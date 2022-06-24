https://arabic.sputniknews.com/20220624/تايوان-تؤكد-تسجيل-أول-حالة-إصابة-بجدري-القردة-1064153400.html
تايوان تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة
تايوان تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة
سجلت تايوان أول حالة إصابة بجدري القردة، وفق ما أكده، اليوم الجمعة، مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:18+0000
2022-06-24T12:18+0000
2022-06-24T12:18+0000
العالم
مجتمع
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وحسب مركز مراقبة الأمراض في تايوان، فإن الحالة لرجل في العشرين من عمره عاد من رحلة الدراسة في ألمانيا والتي استمرت منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يونيو/حزيران، وغادر ألمانيا متوجها إلى الوطن على متن الطائرة في 16 يونيو. وفي 20 يونيو، شعر بارتفاع درجة الحرارة وبألم في الحلق والعضلات... فذهب إلى المستشفى حيث تم اكتشاف إصابته بجدري القردة. ويتبع المصاب العزل حاليًا، ويتلقى العلاج. ولم تظهر أية أعراض على أقاربه.وقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القردة في العالم تجاوز 3.2 ألف حالة.ويعتبر المرض المعروف منذ عام 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما، ولكنه أقل خطورة منه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
تايوان تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة
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سجلت تايوان أول حالة إصابة بجدري القردة، وفق ما أكده، اليوم الجمعة، مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها.
وحسب
مركز مراقبة الأمراض في تايوان، فإن الحالة لرجل في العشرين من عمره عاد من رحلة الدراسة في ألمانيا والتي استمرت منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يونيو/حزيران، وغادر ألمانيا متوجها إلى الوطن على متن الطائرة في 16 يونيو. وفي 20 يونيو، شعر بارتفاع درجة الحرارة وبألم في الحلق والعضلات... فذهب إلى المستشفى حيث تم اكتشاف إصابته بجدري القردة. ويتبع المصاب العزل حاليًا، ويتلقى العلاج. ولم تظهر أية أعراض على أقاربه.
وقد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بجدري القردة في العالم تجاوز 3.2 ألف حالة.
ويعتبر المرض المعروف منذ عام 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما، ولكنه أقل خطورة منه.