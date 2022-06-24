https://arabic.sputniknews.com/20220624/تركيا-تعرب-عن-أسفها-حيال-انتهاج-الاتحاد-الأوروبي-موقفا-متحيزا-ومنفصلا-عن-الواقع-ضدها-1064167063.html
تركيا تعرب عن أسفها حيال انتهاج الاتحاد الأوروبي موقفا متحيزا ومنفصلا عن الواقع ضدها
تركيا تعرب عن أسفها حيال انتهاج الاتحاد الأوروبي موقفا متحيزا ومنفصلا عن الواقع ضدها
أعربت تركيا عن أسفها حيال انتهاج "موقف متحيز ومنفصل عن الواقع" ضدها في القرارات الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T16:26+0000
2022-06-24T16:26+0000
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وطالب قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تركيا باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد بعد استمرار التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي في الأشهر الماضية.وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنه "من غير المقبول أن يحاول الاتحاد الأوروبي إضفاء الشرعية على أطروحات متطرفة ومخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بشرق المتوسط وبحر إيجة".ونشب خلاف بين تركيا واليونان حول العديد من القضايا، من بينها الحقوق المتداخلة للمناطق الغنية بالنفط والغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتحليق الطيران الحربي التركي في الأجواء اليونانية، وجزيرة قبرص المقسمة.وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن ما وصفته اليونان بانتهاكات مستمرة للمجال الجوي من قبل الطائرات التركية في مايو/ أيار الماضي، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء محادثات التعاون الثنائي، واتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بممارسة "الاستفزاز".وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية التركية رفضها لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/قادة-الاتحاد-الأوروبي-يطالبون-تركيا-باحترام-الحدود-اليونانية-1064165540.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اليونان
تركيا تعرب عن أسفها حيال انتهاج الاتحاد الأوروبي موقفا متحيزا ومنفصلا عن الواقع ضدها
16:26 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 16:43 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
أعربت تركيا عن أسفها حيال انتهاج "موقف متحيز ومنفصل عن الواقع" ضدها في القرارات الصادرة عن قمة الاتحاد الأوروبي.
وطالب قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تركيا باحترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد بعد استمرار التوترات بين أنقرة وأثينا بشأن انتهاكات مزعومة للمجال الجوي في الأشهر الماضية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنه "من غير المقبول أن يحاول الاتحاد الأوروبي إضفاء الشرعية على أطروحات متطرفة ومخالفة للقانون الدولي فيما يتعلق بشرق المتوسط وبحر إيجة".
ونشب خلاف بين تركيا واليونان حول العديد من القضايا، من بينها الحقوق المتداخلة للمناطق الغنية بالنفط والغاز شرقي البحر الأبيض المتوسط، وتحليق الطيران الحربي التركي في الأجواء اليونانية، وجزيرة قبرص المقسمة.
وتبادل الطرفان الانتقادات بشأن ما وصفته اليونان بانتهاكات مستمرة للمجال الجوي من قبل الطائرات التركية في مايو/ أيار الماضي، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء محادثات التعاون الثنائي، واتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بممارسة "الاستفزاز".
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية التركية رفضها
لما وصفته بتحشيد اليونان لمنع بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا من الولايات المتحدة.