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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220624/تركيا-تقترح-إنشاء-مركز-عمليات-في-اسطنبول-لتسهيل-تصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1064130054.html
تركيا تقترح إنشاء مركز عمليات في اسطنبول لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا
تركيا تقترح إنشاء مركز عمليات في اسطنبول لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، إنَّ أنقرة اقترحت إنشاء مركز عمليات في اسطنبول لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا، في أعقاب المحادثات على مستوى... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T00:13+0000
2022-06-24T00:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أكار للصحفيين: "سار الاجتماع في جو إيجابي وكان بناء. تم تبادل وجهات النظر. لقد طرحنا مواضيع المناقشة التي يمكن أن تكون مفيدة للمنطقة، وكذلك لروسيا وأوكرانيا".وأضاف: "لقد أثارنا مسألة إمكانية إنشاء مركز عمليات في اسطنبول، ونحن نعمل مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة".وأشار الوزير إلى أن أنقرة تتوقع أن يتخذ الجانبان خطوات إيجابية نحو حل القضية في الأيام المقبلة وأن تبدأ السفن المحملة بالحبوب في مغادرة الموانئ الأوكرانية قريبا جدا"..وفي وقت سابق من هذا الشهر قال أكار إن هناك بعض التقدم في مسألة صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.ومع ذلك، أضاف أن بعض المشاكل التقنية لا تزال موجودة، والتي تتطلب مناقشة مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق من يوم الخميس إنه سيتم إنشاء "منطقة أمنية" لشحن الحبوب الأوكرانية خارج المياه الأوكرانية إذا توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق بشأن قضية الحبوب.يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30٪ من الصادرات العالمية من القمح و20٪ من الذرة و76٪ من دوار الشمس.واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.وفي وقت سابق من يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ممثلو-روسيا-وتركيا-يناقشون-قضايا-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1064028933.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تركيا تقترح إنشاء مركز عمليات في اسطنبول لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا

00:13 GMT 24.06.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Stringer
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس، إنَّ أنقرة اقترحت إنشاء مركز عمليات في اسطنبول لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا، في أعقاب المحادثات على مستوى الوفود العسكرية في موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقال أكار للصحفيين: "سار الاجتماع في جو إيجابي وكان بناء. تم تبادل وجهات النظر. لقد طرحنا مواضيع المناقشة التي يمكن أن تكون مفيدة للمنطقة، وكذلك لروسيا وأوكرانيا".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ممثلو روسيا وتركيا يناقشون قضايا تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.. صور
22 يونيو, 09:45 GMT
وأضاف: "لقد أثارنا مسألة إمكانية إنشاء مركز عمليات في اسطنبول، ونحن نعمل مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة".
وأشار الوزير إلى أن أنقرة تتوقع أن يتخذ الجانبان خطوات إيجابية نحو حل القضية في الأيام المقبلة وأن تبدأ السفن المحملة بالحبوب في مغادرة الموانئ الأوكرانية قريبا جدا"..
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال أكار إن هناك بعض التقدم في مسألة صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.
ومع ذلك، أضاف أن بعض المشاكل التقنية لا تزال موجودة، والتي تتطلب مناقشة مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق من يوم الخميس إنه سيتم إنشاء "منطقة أمنية" لشحن الحبوب الأوكرانية خارج المياه الأوكرانية إذا توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق بشأن قضية الحبوب.
يشار إلى أنَّ قادة العالم والمنظمات الدولية أثاروا مؤخرا مخاوف بشأن أزمة غذائية وشيكة وواسعة النطاق وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرين إلى تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وإخراج إنتاج المحاصيل عن مساره في واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم.
وتمثل أوكرانيا وروسيا ما يقدر بنحو 30٪ من الصادرات العالمية من القمح و20٪ من الذرة و76٪ من دوار الشمس.
واتهمت الدول الغربية روسيا بمنع شحنات الحبوب في موانئ البحر الأسود، فيما تصر موسكو على أن أوكرانيا لغمت الموانئ، مما يجعل الشحنات مستحيلة.
وفي وقت سابق من يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حواجز أمام تصدير الحبوب من أوكرانيا. ستتمكن السفن التي تحمل القمح من مغادرة البحر الأسود دون أي مشاكل إذا قامت كييف بتطهير الموانئ من الألغام التي زرعتها.
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:32 GMT
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